JawaPos.com - Gelandang Timnas Indonesia U-17 I Dewa Gede Majesta Sandhya keluar sebagai pemain terbaik setelah mengalahkan Afghanistan U-17 dalam pertandingan ketiga Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Kesuksesan ini sekaligus membawa Garuda Muda mengunci tiket putaran final.

Afghanistan U-17 merupakan pesaing langsung Timnas Indonesia U-17 dalam perburuan tiket putaran final Piala Asia U-17 2027.

Garuda Muda pun sukses menumbangkan rivalnya tersebut dengan skor telak 4-0 di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar pada Selasa (17/11).

Empat gol Timnas Indonesia U-17 dicetak Majesta Sandhya (8’), Dzaky Azfar (50’, 76’), dan Dhamar Try Kusuma (73’).

Majesta pun dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah mencatatkan satu gol dan dua assist dalam pertandingan tersebut.

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Majesta mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya dalam pertandingan tersebut.

Pemain berusia 16 tahun itu mengakui Garuda Muda sempat mengalami kesulitan pada babak pertama akibat tekanan yang diberikan Afghanistan U-17.

"Terima kasih teman-teman sudah berjuang. Di babak pertama kami kesusahan karena diberi tekanan. Tapi kami mengikuti instruksi dari pelatih dan merebut kemenangan," kata Majesta selepas laga, Selasa (17/11).

Ketika disinggung soal kunci kemenangan Timnas Indonesia U-17, Majesta mengungkapkan bahwa pemain hanya berusaha tampil disiplin sepanjang pertandingan.

Instruksi yang diarahkan pelatih David Nascimento pun terbukti jitu.

"Pelatih tidak menyuruh counter attack, kami hanya berusaha bertahan sekuat tenaga dan tetap menjaga bola," ujar dia.

Kemenangan tersebut membawa Timnas Indonesia U-17 naik ke posisi pertama dengan mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.

Selain naik ke puncak klasemen, kemenangan atas Afghanistan U-17 juga memastikan langkah Garuda Muda ke putaran final Piala Asia U-17 2027 meski masih menyisakan satu pertandingan Grup A.

Posisi Garuda Muda di puncak klasemen tidak mungkin digeser siapapun, termasuk Afghanistan U-17 yang merupakan pesaing terdekatnya.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 unggul head to head atas Afghanistan U-17.

Pada laga terakhir, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Myanmar U-17 pada Jumat (20/11) mendatang.

Meski sudah memastikan kelolosan, Garuda Muda diprediksi akan tetap memburu kemenangan demi menutup fase grup dengan sempurna.

Timnas Indonesia U-17 selalu menang tanpa kebobolan satu pun dalam tiga pertandingan yang telah dimainkan.

Rinciannya, Garuda Muda mengalahkan Filipina (3-0), Kamboja (2-0), dan teranyar Afghanistan (4-0).

Profil Majesta Sandhya Majesta merupakan salah satu pemain muda potensial Indonesia yang lahir di Bali pada 17 Mei 2010.

Pemain bernama lengkap I Dewa Gede Majesta Sandhya Prasada tersebut kini berusia 16 tahun.

Majesta mengasah kemampuan sepak bolanya dengan bergabung ke akademi Bali United.

Saat ini, dia tengah menjalani masa peminjaman bersama Garuda United U-18 yang berkompetisi di Liga EPA.

Majesta mendapat kesempatan menjalani debut bersama Timnas Indonesia U-17 pada Juni 2026.

Kala itu, dia pertama kali mengenakan seragam Merah Putih saat menghadapi Malaysia U-17 dalam pertandingan uji coba internasional.

Gelandang berusia 16 tahun tersebut kemudian kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Majesta pun menjadi salah satu pemain andalan pelatih David Nascimento.

Dia selalu dipercaya tampil dalam tiga pertandingan Grup A yang telah dilakoni Garuda Muda.