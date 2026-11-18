JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku bangga dengan Arlyansyah Abdulmanan yang mendapat panggilan pertama ke Timnas Indonesia senior.

Pemain muda itu bahkan langsung mencetak gol pada debutnya bersama skuad Garuda.

Arlyansyah untuk pertama kalinya mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia.

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Namanya masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali pada 9-17 November 2026.

Laga uji coba tertutup melawan Bali United menjadi agenda penutup TC Timnas Indonesia.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/11), tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1.

Dalam pertandingan itu, Arlyansyah mendapat kepercayaan dari John Herdman untuk tampil bersama skuad Garuda. Shin Tae-yong pun menyambut positif pencapaian anak asuhnya tersebut.

"Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan bagi Arlyansyah. Sebagai seorang pelatih, saya memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan para pemain agar menjadi lebih baik," kata Shin Tae-yong di Persija Training Ground, Selasa (17/11).

Shin Tae-yong semakin bangga karena Arlyansyah mampu menyumbangkan gol untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut.

Dia menilai pemain berusia 20 tahun itu memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu aset penting Persija.

"Arly mendapatkan pemanggilan pertamanya ke tim nasional. Dia juga berhasil mencetak gol dalam pertandingan uji coba. Menurut saya, Arly bisa menjadi salah satu aset berharga bagi Persija pada masa mendatang," terang Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong juga meyakini kesempatan membela Timnas Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan karier Arlyansyah.

Dia berharap pengalaman tersebut menjadi tambahan motivasi bagi sang pemain untuk terus meningkatkan kemampuannya.

"Kesempatan ini juga menjadi momentum yang baik bagi perkembangan kariernya. Saya berharap pemanggilan ke tim nasional dan gol yang dicetaknya bisa menjadi motivasi tambahan agar dia terus berkembang menjadi pemain yang lebih baik," imbuh Shin Tae Yong.

Pemanggilan Arlyansyah ke Timnas Indonesia tidak terlepas dari penampilan konsistennya bersama Persija sepanjang Super League 2026/2027.

Pemain kelahiran Jakarta tersebut menjadi salah satu pilihan Shin Tae-yong dan belum pernah absen dalam pertandingan kompetisi domestik musim ini.

Arlyansyah juga telah menyumbangkan dua gol untuk Macan Kemayoran, masing-masing saat menghadapi Arema FC dan Java United.