JawaPos.com - Bergabung dengan Persib Bandung memberikan pengalaman tersendiri bagi Mariano Peralta.

Meski datang dengan status pemain terbaik BRI Super League musim lalu, penyerang asal Argentina tersebut mengaku membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan tekanan yang ada di klub berjuluk Maung Bandung itu.

Persib bukan klub biasa di sepak bola Indonesia. Sebagai tim yang berhasil meraih gelar juara liga dalam tiga musim beruntun, ekspektasi terhadap setiap pemain tentu sangat tinggi.

Kemenangan menjadi target yang selalu dibebankan, baik ketika bermain di kandang maupun saat menjalani pertandingan tandang.

Situasi tersebut turut dirasakan Peralta sejak pertama kali bergabung dengan Persib untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/27.

Pemain yang sebelumnya memperkuat Borneo FC itu tidak menampik bahwa masa-masa awalnya di Bandung berjalan cukup sulit.

Selain harus mengenal karakter rekan setim, dia juga dituntut memahami ide permainan dan pendekatan taktik yang diterapkan tim pelatih.

Peralta mengakui bahwa tekanan bermain untuk Persib memiliki perbedaan dibandingkan klub-klub lain yang pernah dibelanya.

"Saya baik-baik saja, tentu saja. Di awal memang sulit, dan seperti yang saya katakan kepada Luka (Menalo) kemarin, kami sedang mengenal rekan setim, mengenal ide-ide baru juga untuk saya. Tapi setiap orang tahu tekanan untuk bermain di Persib juga berbeda dengan tim-tim lain," kata Peralta.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses adaptasi tidak hanya berkaitan dengan urusan teknis di lapangan.

Besarnya dukungan suporter dan tuntutan untuk terus meraih hasil positif menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi pemain Persib.

Di luar sepak bola, Peralta juga mulai mengenal kehidupan di Kota Bandung.

Dia mengaku cukup menikmati suasana Kota Kembang, meskipun ada sejumlah perbedaan dibandingkan tempat tinggalnya terdahulu.

Selama dua tahun bermain di Samarinda, Peralta terbiasa dengan suasana kota tersebut.

Namun menurut dia, Bandung memiliki wilayah yang lebih besar dan aktivitas masyarakat yang lebih ramai.

"Kotanya bagus, tentu saja. Saya tinggal dua tahun di Samarinda. Di sini lebih besar, tentu saja, dan saya tidak bisa melakukan banyak hal di luar, tentu saja, tapi tidak apa-apa, saya suka, saya menyukainya," ujar Mariano Peralta.

Kesibukan bersama Persib juga membuat Peralta lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Apalagi, Maung Bandung harus membagi konsentrasi di sejumlah kompetisi, mulai dari ajang domestik, Shopee Cup, hingga AFC Champions League Two (ACL 2).

Untuk menjaga kondisi tubuh di tengah jadwal pertandingan yang padat, Peralta memilih memperhatikan pola makannya.

Dia mengaku lebih sering memasak atau makan di rumah dibandingkan mencari makanan di luar.

Menariknya, pasta dan daging menjadi dua menu yang paling sering dikonsumsinya. Sebagai orang Argentina, kecintaannya terhadap olahan daging memang bukan hal yang mengejutkan.

"Saya makan terlalu banyak pasta dan daging. Saya seorang pecinta daging, jadi saya lebih banyak makan di rumah daripada di luar," ucap Mariano Peralta.

Kini, Peralta diharapkan semakin cepat menyatu dengan permainan Persib.