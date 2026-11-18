JawaPos.com – Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena memastikan kondisi pemain tetap terjaga selama jeda internasional November 2026.

Dia meminta seluruh anggota skuad menjaga kesiapan karena Pendekar Cisadane akan menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat dalam beberapa pekan mendatang.

Persita dijadwalkan menjalani tiga pertandingan dalam rentang waktu 10 hari di BRI Super League 2026/2027.

Rangkaian laga tersebut dimulai dengan bertandang ke markas Dewa United Banten FC pada 20 November.

Setelah itu, Persita akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 26 November. Selanjutnya, tim asal Tangerang tersebut dijadwalkan menjamu Persib Bandung pada 29 November 2026.

Menghadapi periode tersebut, Carlos Pena menilai kondisi fisik dan kesiapan seluruh pemain menjadi hal penting.

Dia memastikan para pemain yang tidak mendapat panggilan tim nasional tetap menjalani latihan dengan baik selama jeda kompetisi.

"Para pemain yang tetap tinggal di sini untuk berlatih bersama kami berada dalam kondisi yang baik untuk pertandingan berikutnya," ujar Pena.

Di sisi lain, Persita masih menunggu kepulangan tiga pemain yang sedang menjalankan tugas bersama tim nasional. Mereka adalah Dion Markx, Pablo Ganet, dan Tamirlan Kozubaev.

Ketiganya dijadwalkan kembali bergabung dengan tim dalam beberapa hari ke depan.

Pena akan lebih dulu memeriksa kondisi masing-masing pemain sebelum menentukan program latihan dan kesiapan mereka untuk pertandingan selanjutnya.

"Saya berharap mereka semua kembali dalam kondisi terbaik dan siap membantu tim," terang Carlos Pena.

Pena menyadari jadwal padat yang menanti Persita bukan perkara mudah. Apalagi, tim hanya memiliki waktu pemulihan yang relatif singkat di antara pertandingan.

Karena itu, pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa Persita membutuhkan kontribusi dari seluruh pemain.

Dia ingin setiap anggota skuad memiliki kesiapan yang sama ketika mendapat kesempatan tampil.

Menurut Pena, dalam beberapa pertandingan terakhir dirinya sudah memberikan kesempatan bermain kepada hampir seluruh pemain.

Kesempatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga persaingan sekaligus melihat kesiapan setiap anggota tim.

Pemain yang mampu menunjukkan performa baik tentu memiliki peluang lebih besar untuk kembali mendapatkan menit bermain.

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Selain rotasi, Pena juga menyoroti peran tim medis dan pengaturan perjalanan. Menurut dia, kedua aspek itu sangat penting untuk membantu pemain memulihkan kondisi di tengah jadwal yang rapat.

"Ini akan menjadi periode yang penuh tantangan bagi semua pihak di dalam klub," ujar Carlos Pena.

Dengan persiapan selama jeda internasional dan kembalinya tiga pemain dari tugas negara, Persita berharap bisa menjaga konsistensi permainan.