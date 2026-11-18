Wonderkid Persebaya Paulinus Curi Perhatian, Bonek: Bukan The Next Marselino Ferdinan
Paulinus debut bersama Persebaya saat lawan Western Australia Football Team. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Paulinus Apli Kapli melakukan debut bersama Persebaya Surabaya saat mengalahkan Western Australia Football Team di laga persahabatan.
Debutnya itu menjadi perhatian Bonek yang melihat aksinya pada 15 November di Gelora Bung Tomo.
Setelah debutnya bersama Persebaya, akun Instagram Paulinus mendadak ramai dengan komentar dari Bonek.
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Mereka terpukau dengan penampilan wonderkid 18 tahun tersebut dan berharap terus tampil konsisten.
"Josjis mainmu, tetep konsisten yo semoga tembus tim utama," tulis komentar salah satu Bonek di akun Instagram Paulinus.
Saat melihat Paulinus, sebagian Bonek merasa bahwa tipe permainannya mirip dengan Marselino Ferdinan.
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Kesamaan permainan mereka terletak pada visi permainan yang jelas dengan umpan terukur serta ketenangan dalam duel satu lawan satu.
Namun, beberapa Bonek sepakat bahwa Paulinus punya gaya permainannya sendiri.
Mereka khawatir bahwa pemain muda sepertinya akan terbebani jika disamakan dengan pemain yang sudah berlabel Timnas Indonesia.
"Tidak ada kata next siapapun. Dia punya nama sendiri. Jangan bebankan pemain muda dengan memikul nama pemain besar yang lain," ujar komentar salah satu Bonek.
"Gak perlu di-Marselino-kan, Paulinus punya cara bermainnya sendiri. Terus berkembang mas," sambung komentar Bonek yang lainnya.
Pada laga melawan Western Australia Football Team, Bernardo Tavares memainkan Paulinus di posisi gelandang serang.
Dia bermain selama 45 menit dan melepaskan empat tembakan, dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang.
Perasaan gembira dirasakan pemain yang masih memperkuat Persebaya U-20 tersebut setelah melakukan debut di tim senior.
Paulinus juga senang bisa bermain bersama dengan pemain senior seperti Rachmat Irianto hingga Ernando Ari.
"Perasaan saya tentu sangat gembira. Saya juga bersyukur bisa mendapatkan kesempatan menjalani debut bersama tim senior Persebaya," tutur Paulinus.
"Rasanya sangat senang dan membanggakan bisa bermain satu lapangan dengan para pemain senior. Saya juga merasa mendapatkan banyak pengalaman dari mereka," kata Paulinus yang dikutip laman resmi Persebaya, Selasa (17/11).
Di antara pemain senior yang bermain bersamanya, Paulinus mengatakan bahwa Yusuf Meilana memberikannya arahannya.
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Bek 28 tahun itu mengatakan bahwa Paulinus perlu bermain tenang.
"Salah satu yang memberikan arahan kepada saya adalah Mas Yusuf Meilana. Beliau mengingatkan agar saya tetap tenang, tidak merasa tertekan, dan menikmati permainan. Arahan itu membantu saya bermain lebih lepas di lapangan," ujar pemain binaan PS Pelindo tersebut.
Kini, Paulinus ingin terus berkerja keras dan tetap bermain di tim senior Persebaya. Dia akan terus berkembang dan siap bersaing.
"Target saya ke depan adalah terus bekerja keras agar bisa mendapatkan kesempatan bermain lagi dan membela tim utama Persebaya. Saya ingin terus berkembang dan membuktikan bahwa saya mampu bersaing di level senior," ucap Paulinus.
Di Super League dan I League, Paulinus belum melakukan debutnya. Menarik dinantikan kapan dia akan bermain untuk Persebaya di kompetisi resmi.
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