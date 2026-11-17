JawaPos.com - Pelatih Nova Arianto memastikan Timnas Indonesia U-20 akan terus meningkatkan performa.

Tim asuhannya telah selesai menjalani pemusatan latihan di Turki sebagai persiapan untuk Piala Asia U-20 2027.

Sang pelatih merasa puas sudah diberikan kesempatan untuk menghadapi Yordania U-20 dan Amerika Serikat U-20.

Nova Arianto menilai laga melawan kedua tim tersebut memiliki kualitas yang sangat baik.

"Sangat bersyukur mendapatkan kesempatan beruji coba dengan lawan yang sangat baik dan kompetitif karena kalau kami melihat dari segi intensitas dan kualitas game semua sangat baik," tulis Nova Arianto di Instagram, Selasa (17/11).

Yordania U-20 dan Amerika U-20 memberikan ujian tersendiri bagi Timnas U-20. Salah satu ujian yang Nova harus hadapi adalah jet lag.

"Ada dua tantangan berbeda dihadapi pertama bagaimana mengelola aklimatisasi dan jet lag pemain yang tiba di Turkey di H-1 pertandingan vs Jordan dan kedua mengelola fokus, psikologi dan mental pemain menghadapi game besar menghadapi USA U20," jelas Nova Arianto.

Setelah uji coba, pelatih 47 tahun tersebut melakukan review atas performa Timnas Indonesia U-20.

Nova juga berharap para pemainnya bisa terus berkembang dan lebih fokus menghadapi laga besar.

"Pastinya dalam proses kami menilai sejauh mana perkembangan Timnas U-20 setelah tampil di Qualification dan menilai kembali komposisi skuad yang ada dengan uji coba seperti ini kami bisa melakukan review dan evaluasi untuk bahan perbaikan masa persiapan kami," jelas mantan bek Timnas Indonesia tersebut.

"Dari sisi pemain mereka bisa terus berkembang dengan banyak menjalani game besar seperti ini karena menghadapi dengan lawan yang punya kualitas baik mereka bisa terus belajar di setiap situasi pertandingan yang mereka jalani terutama dalam pemain mengelola fokus mereka dipertandingan besar," lanjut Nova Arianto.

Ucapan terima kasih diberikan Nova kepada PSSI yang sudah menyiapkan pemusatan latihan di Turki dengan pertandingan persahabatan.

Dia juga berterimakasih kepada seluruh staff kepelatihan.

"Terima kasih PSSI sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa melakukan Friendly Match dengan lawan yang mempunyai kualitas sangat baik," ujar Nova Arianto.

"Teruslah berproses dengan baik boys dan terima kasih buat staff Official dan Coaches untuk semua fokus dan kerja keras nya didua game besar yang dijalani," ucap Nova Arianto.