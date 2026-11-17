JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto mengungkap, dua catatan penting setelah timnya menjalani laga uji coba internasional melawan Yordania dan Amerika Serikat.

Dua catatan tersebut adalah masalah fokus dan penyelesaian akhir.

Dua pertandingan uji coba tersebut menjadi rangkaian agenda pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Skuad Garuda Nusantara menghadapi dua negara tersebut di Turki.

Teranyar, Timnas Indonesia U-20 sukses menahan imbang Amerika Serikat tanpa gol pada Senin (16/11).

Dari segi hasil terdapat kemajuan mengingat sebelumnya mereka kalah 0-2 dari Yordania pada Rabu (11/11).

Nova mengantongi dua catatan besar yang perlu dievaluasi.

Catatan pertama menyasar pada masalah konsentrasi pemain di menit-menit krusial. Evaluasi kedua adalah masalah finishing.

“Dari evaluasi kami, ada catatan besar di fokus pemain di menit-menit awal dan akhir yang mengakibatkan kami kemasukan dengan Yordania,” ucap Nova, Selasa (17/11).

“Yang kedua ada di finishing kami karena melihat banyak peluang yang didapat saat berhadapan dengan USA,” sambung dia.

Lebih lanjut, Nova mengungkapkan tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia U-20 dalam melakoni dua laga uji coba tersebut.

Terdapat dua tantangan bagi anak asuhnya, yakni aklimatisasi cuaca dan mengelola fokus dalam pertandingan.

“Ada dua tantangan berbeda yang kami dapat di dua kali uji coba kali ini. Yang pertama, bagaimana mengelola aklimatisasi cuaca dan jet lag pemain yang tiba di satu hari sebelum pertandingan melawan Yordania,” tutur dia.

“Yang kedua, bagaimana mengelola mental dan fokus pemain dengan menghadapi tim USA yang mempunyai kualitas tim sangat baik,” ungkap pelatih berkepala plontos tersebut.

Bagi Timnas Indonesia U-20, dua pertandingan uji coba di Turki menjadi bagian dari persiapan menghadapi putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.