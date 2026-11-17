Klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027: Timnas Indonesia Ambil Alih Posisi Puncak
Ilustrasi timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2027. (Instagram Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 sukses menumbangkan Afghanistan U-17 dalam pertandingan ketiga Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.
Hasil kemenangan tersebut sekaligus mengubah peta persaingan klasemen grup.
Timnas Indonesia U-17 menunjukkan taringnya saat menghadapi pesaing langsung dalam perburuan tiket putaran final.
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Garuda Muda mengunci kemenangan atas Afghanistan U-17 dengan skor telak 4-0.
Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 dicetak Majesta Sandhya (8’), brace Dzaky Azfar (50’, 76’), dan Dhamar Try Kusuma (73’).
Majesta keluar sebagai pemain terbaik setelah mencatatkan satu gol dan dua assist dalam pertandingan tersebut.
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Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Timnas Indonesia U-17.
Sebab, kemenangan tersebut membuat Garuda Muda berhasil mengkudeta Afghanistan U-17 dari puncak klasemen sementara Grup A.
Timnas Indonesia U-17 kini mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.
Sementara Afghanistan U-17 turun ke posisi kedua dengan enam poin, diikuti tuan rumah Myanmar U-17 dengan koleksi empat poin.
Kemudian posisi keempat dan kelima dihuni oleh Filipina U-17 dan Kamboja U-17. Kedua negara tersebut juga menjadi korban keganasan Timnas Indonesia U-17 dalam fase grup.
Selain naik ke puncak klasemen, kemenangan atas Afghanistan U-17 juga memastikan langkah Indonesia ke putaran final Piala Asia U-17 2027.
Garuda Muda berhasil mengamankan tiket tersebut meski masih menyisakan satu pertandingan.
Posisi Garuda Muda tidak mungkin digeser oleh siapapun, termasuk Afghanistan U-17 yang merupakan pesaing terdekatnya.
Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 unggul head to head atas Afghanistan U-17.
Dengan demikian, Timnas Indonesia U-17 sudah tidak perlu pusing memikirkan hasil akhir yang akan didapat pada pertandingan terakhir.
Pada laga penutup grup, Garuda Muda akan menantang Myanmar U-17 pada Jumat (20/11) mendatang.
Meski sudah memastikan kelolosan, Timnas Indonesia U-17 tentu ingin menutup fase grup dengan hasil positif.
Garuda Muda diprediksi tetap membidik kemenangan demi menyempurnakan catatan mereka di Grup A.
Timnas Indonesia U-17 juga memiliki catatan impresif karena belum kebobolan dalam tiga pertandingan yang telah dijalani.
Menarik untuk dinantikan apakah rekor nirbobol tersebut mampu dipertahankan saat menghadapi Myanmar U-17.
Klasemen Grup A Kualifkasi Piala Asia U-17 2027:
1. Indonesia - 9 poin
2. Afghanistan - 6 poin
3. Myanmar - 4 poin
4. Filipina - 3 poin
5. Kamboja - 1 poin
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