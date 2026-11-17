JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 sukses menumbangkan Afghanistan U-17 dalam pertandingan ketiga Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Hasil kemenangan tersebut sekaligus mengubah peta persaingan klasemen grup.

Timnas Indonesia U-17 menunjukkan taringnya saat menghadapi pesaing langsung dalam perburuan tiket putaran final.

Garuda Muda mengunci kemenangan atas Afghanistan U-17 dengan skor telak 4-0.

Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 dicetak Majesta Sandhya (8’), brace Dzaky Azfar (50’, 76’), dan Dhamar Try Kusuma (73’).

Majesta keluar sebagai pemain terbaik setelah mencatatkan satu gol dan dua assist dalam pertandingan tersebut.

Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Timnas Indonesia U-17.

Sebab, kemenangan tersebut membuat Garuda Muda berhasil mengkudeta Afghanistan U-17 dari puncak klasemen sementara Grup A.

Timnas Indonesia U-17 kini mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.

Sementara Afghanistan U-17 turun ke posisi kedua dengan enam poin, diikuti tuan rumah Myanmar U-17 dengan koleksi empat poin.

Kemudian posisi keempat dan kelima dihuni oleh Filipina U-17 dan Kamboja U-17. Kedua negara tersebut juga menjadi korban keganasan Timnas Indonesia U-17 dalam fase grup.

Selain naik ke puncak klasemen, kemenangan atas Afghanistan U-17 juga memastikan langkah Indonesia ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Garuda Muda berhasil mengamankan tiket tersebut meski masih menyisakan satu pertandingan.

Posisi Garuda Muda tidak mungkin digeser oleh siapapun, termasuk Afghanistan U-17 yang merupakan pesaing terdekatnya.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 unggul head to head atas Afghanistan U-17.

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Dengan demikian, Timnas Indonesia U-17 sudah tidak perlu pusing memikirkan hasil akhir yang akan didapat pada pertandingan terakhir.

Pada laga penutup grup, Garuda Muda akan menantang Myanmar U-17 pada Jumat (20/11) mendatang.

Meski sudah memastikan kelolosan, Timnas Indonesia U-17 tentu ingin menutup fase grup dengan hasil positif.

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Garuda Muda diprediksi tetap membidik kemenangan demi menyempurnakan catatan mereka di Grup A.

Timnas Indonesia U-17 juga memiliki catatan impresif karena belum kebobolan dalam tiga pertandingan yang telah dijalani.

Menarik untuk dinantikan apakah rekor nirbobol tersebut mampu dipertahankan saat menghadapi Myanmar U-17.

Klasemen Grup A Kualifkasi Piala Asia U-17 2027: 1. Indonesia - 9 poin

2. Afghanistan - 6 poin

3. Myanmar - 4 poin

4. Filipina - 3 poin