JawaPos.com - Matheus Lagoa membuka peluang kembali memperkuat Persebaya Surabaya saat menghadapi Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027, Sabtu (21/11).

Pemain asal Brasil itu mulai menemukan kepercayaan diri setelah mencatatkan satu assist dalam kemenangan 4-3 atas Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11).

Penampilan tersebut menjadi sinyal positif bagi Green Force jelang kembalinya kompetisi domestik setelah jeda internasional.

Apalagi, Lagoa sebelumnya harus menjalani pemulihan cedera selama delapan pekan sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal sejak bergabung dengan Persebaya Surabaya.

Kesempatan tampil dalam International Friendly Match melawan Western Australia Football Team akhirnya menjadi momentum penting bagi pemain berusia 30 tahun tersebut.

Masuk sebagai pengganti pada menit ke-70, Lagoa hanya membutuhkan tiga menit untuk menciptakan assist bagi gol Alex Martins pada menit ke-73.

Kontribusi cepat tersebut memperlihatkan potensi Lagoa dalam membantu meningkatkan kreativitas serangan Persebaya Surabaya.

Kehadirannya sekaligus memberikan tambahan pilihan bagi tim pelatih ketika Green Force membutuhkan variasi permainan untuk membongkar pertahanan lawan.

Lagoa mengakui kemenangan atas Western Australia Football Team memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis seluruh pemain.

Hasil tersebut terasa semakin penting setelah Persebaya Surabaya melewati tiga pertandingan sebelumnya tanpa kemenangan.

"Menurut saya, pertandingan ini (Western Australia) sangat penting, terutama karena kami berhasil meraih kemenangan. Hasil tersebut tentu memberikan tambahan kepercayaan diri bagi seluruh pemain dan tim," tutur Lagoa pada Selasa (17/11).

Delapan Pekan Menepi, Matheus Lagoa Mulai Menemukan Sentuhan Terbaik Perjalanan awal Matheus Lagoa bersama Persebaya Surabaya memang tidak berjalan sesuai harapan akibat cedera yang menghambat proses adaptasinya.

Pemain asal Brasil tersebut harus menunggu delapan pekan sebelum kembali mendapatkan kesempatan menunjukkan kualitasnya di lapangan.

Situasi itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Lagoa yang datang ke Surabaya dengan ambisi besar.

Dia ingin segera membantu Green Force bersaing di Super League 2026/2027, tetapi kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk tampil secara maksimal.

"Saya datang dengan harapan dan ambisi yang besar. Sayangnya, cedera membuat saya harus sedikit terlambat untuk bergabung dan membantu tim," ucap Matheus Lagoa.

Meski demikian, Lagoa tetap menjalani program pemulihan sesuai arahan tim medis dan pelatih.

Kesabarannya mulai membuahkan hasil ketika kesempatan bermain kembali datang dalam pertandingan persahabatan internasional tersebut.

"Namun, kami sudah menjalani proses pemulihan sesuai rencana. Sekarang, saya berusaha memberikan kemampuan terbaik agar bisa segera membantu tim mencapai target di setiap pertandingan," imbuh Matheus Lagoa.

Satu Assist dan 14 Umpan Sukses, Modal Lagoa Hadapi Java United Matheus Lagoa menunjukkan kontribusi menjanjikan meskipun hanya tampil sebagai pemain pengganti ketika Persebaya Surabaya mengalahkan Western Australia Football Team.

Selain menciptakan satu assist, dia membukukan 19 sentuhan, dua dribel sukses, 14 umpan sukses, serta satu kemenangan dalam duel udara.

Catatan tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuannya menjaga aliran bola sekaligus menciptakan peluang dalam waktu bermain terbatas.

Namun, penampilan itu masih menjadi langkah awal setelah Lagoa melewati proses pemulihan cedera cukup panjang.

Menariknya, pemain berusia 30 tahun tersebut tidak menjadikan gol maupun assist sebagai ukuran utama keberhasilannya.

Lagoa justru menempatkan kepentingan kolektif Persebaya Surabaya sebagai prioritas dibandingkan pencapaian statistik individu.

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"Bagi saya, gol dan assist akan datang dengan sendirinya jika kami terus bekerja keras dan menjalankan tugas dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana saya bisa membantu tim meraih target," jelas Matheus Lagoa.

Pernyataan tersebut memperlihatkan keinginannya untuk memberikan kontribusi lebih luas dalam permainan Green Force.

Dia memahami keberhasilan tim tidak hanya ditentukan oleh pemain yang mencetak gol, tetapi juga kerja sama sepanjang pertandingan.

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"Persebaya dan kepentingan klub harus selalu menjadi prioritas. Saya harus bekerja untuk tim agar kami bisa mencapai target bersama dan berusaha memenangkan setiap pertandingan," tegasnya.

Matheus Lagoa Pelajari Kelemahan Java United demi Tiga Poin Menghadapi Java United, Matheus Lagoa mulai mengalihkan perhatian sepenuhnya pada persiapan pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Dia ingin memahami karakter permainan lawan sekaligus mencari celah yang dapat dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk menciptakan peluang.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Green Force untuk memperbaiki hasil setelah melewati periode sulit.

Kehadiran Lagoa berpotensi menambah alternatif serangan, terutama ketika tim membutuhkan pemain yang mampu melakukan penetrasi dan memberikan umpan kepada penyerang.

"Fokus saya saat ini sepenuhnya untuk pertandingan melawan Java United. Saya berusaha mempelajari kelemahan lawan agar kami bisa memanfaatkannya dengan baik saat menyerang," tandasnya.

Meski telah menunjukkan kontribusi positif dalam pertandingan persahabatan, peluang Lagoa tampil menghadapi Java United masih bergantung pada kesiapan fisik dan keputusan tim pelatih.

Pemain asal Brasil itu tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan diri sebelum kondisinya benar-benar pulih.

Target Kondisi 100 Persen, Lagoa Tak Mau Terburu-buru Matheus Lagoa menegaskan kesiapan fisik menjadi perhatian utamanya sebelum kembali menjalani pertandingan kompetitif bersama Persebaya Surabaya.

Setelah delapan pekan menjalani pemulihan, dia ingin memastikan tubuhnya mampu menghadapi intensitas pertandingan Super League tanpa kendala.

Keputusan tersebut cukup penting mengingat laga persahabatan dan pertandingan resmi memiliki tuntutan berbeda.

Lagoa perlu membangun kembali ritme permainan, kebugaran, serta pemahaman taktik agar kontribusinya tetap optimal sepanjang pertandingan.

"Hal paling penting bagi saya adalah memastikan kondisi fisik benar-benar siap. Saya ingin berada dalam kondisi 100 persen agar bisa memberikan kontribusi maksimal ketika dipercaya bermain," pungkasnya.

Kini, perhatian tertuju pada keputusan tim pelatih mengenai kemungkinan Lagoa mendapatkan menit bermain menghadapi Java United.

Satu assist melawan Western Australia Football Team menjadi modal menjanjikan, tetapi kesiapan fisik tetap menentukan apakah dia bisa kembali membantu Green Force dalam pertandingan resmi.

Bagi Bonek dan Bonita, kemunculan Lagoa menghadirkan harapan baru setelah penantian panjang akibat cedera.

Jika kondisinya terus membaik, pemain asal Brasil tersebut berpeluang menjadi tambahan kekuatan penting bagi Persebaya Surabaya dalam upaya kembali meraih kemenangan.