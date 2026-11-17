JawaPos.com - Mantan gelandang Persebaya Surabaya Aryn Williams membuka peluang kembali ke Green Force sebagai pelatih setelah memiliki lisensi kepelatihan.

Keinginan tersebut disampaikan seusai membela Western Australia Football Team dalam laga International Friendly Match melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11), yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah 4-3.

Pertandingan persahabatan tersebut menjadi momen istimewa bagi Aryn Williams yang pernah memperkuat Persebaya Surabaya pada 2019 dan 2020.

Meski Western Australia Football Team harus mengakui keunggulan Green Force, pemain asal Australia itu justru membawa pulang pengalaman emosional dari kunjungannya ke Kota Pahlawan.

Kehadiran Aryn Williams kembali di Stadion Gelora Bung Tomo menghadirkan nostalgia tersendiri, terutama setelah sekian lama tidak merasakan atmosfer pertandingan bersama Bonek dan Bonita.

Dia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertemu sejumlah mantan rekan setimnya sekaligus mengenang kehidupan selama tinggal di Surabaya.

Aryn Williams mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari kembali ke Persebaya Surabaya dengan peran berbeda, yakni sebagai pelatih.

Mantan gelandang Green Force tersebut bahkan mengaku sudah mengantongi lisensi kepelatihan yang bisa menjadi bekal untuk melanjutkan kariernya di dunia sepak bola.

"Mungkin. Saya sudah memiliki lisensi kepelatihan, jadi mungkin suatu hari nanti saya akan kembali dan melatih di Persebaya," ujar Aryn Williams saat ditemui JawaPos.com di Mixed Zone Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (15/11).

Pernyataan tersebut memperlihatkan kedekatan emosional Aryn Williams dengan klub yang pernah dibelanya selama dua periode musim kompetisi.

Meski belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan bergabung dengan jajaran pelatih, ia tidak menutup pintu untuk kembali bekerja di lingkungan Persebaya Surabaya.

Bagi Aryn Williams, Surabaya bukan sekadar kota yang pernah menjadi tempatnya mencari nafkah sebagai pesepak bola profesional.

Pengalaman bersama Green Force, dukungan suporter, hingga hubungan dengan mantan rekan setim menjadi bagian dari perjalanan karier yang masih dikenangnya.

Kembalinya Aryn Williams ke Stadion Gelora Bung Tomo menghadirkan perasaan campur aduk setelah bertahun-tahun meninggalkan Persebaya Surabaya.

Dia merasa bahagia kembali bermain di hadapan Bonek dan Bonita, tetapi sekaligus sedih karena kunjungannya harus segera berakhir.

"Senang. Ya, sangat senang bisa kembali ke Surabaya. Senang rasanya bisa bermain kembali di GBT (Gelora Bung Tomo) di depan Bonek dan Bonita. Tapi sekarang saya sedih lagi karena harus pergi, namun menyenangkan bisa kembali," ungkap Aryn Williams.

Pertandingan melawan Persebaya Surabaya juga memberikan kesempatan bagi Aryn Williams untuk kembali merasakan atmosfer stadion yang pernah menjadi rumahnya.

Meski datang sebagai pemain tim lawan, kenangan bersama Green Force tetap memberikan makna khusus dalam kunjungannya kali ini.

Aryn Williams turut memberikan penilaian positif terhadap perubahan fasilitas Stadion Gelora Bung Tomo yang kini terlihat semakin modern.

Dia secara khusus menyoroti penggunaan kursi tunggal atau single seat serta fasilitas pendukung yang dinilainya semakin profesional.

"Ya, bagus. Saya suka tempat duduk tunggal (single seat) di stadion, tempat gym, dan semuanya seperti ini. Bagus, profesional, jadi senang melihatnya," kata Aryn Williams.

Selain kembali bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Aryn Williams menikmati kesempatan bertemu sejumlah pemain yang pernah menjadi rekan seperjuangannya.

Nama Rachmat Irianto, Koko Ari, dan Dicky Kurniawan menjadi bagian dari reuni yang membuat kunjungannya ke Surabaya semakin berkesan.

"Bagus. Ya, bersama Irianto, Koko Ari, Dicky juga, semuanya sama seperti saat saya berada di sini sebelumnya, jadi itu sangat menyenangkan. Senang bisa melepas rindu dengan teman-teman lama dan bertemu banyak orang yang sudah lama tidak saya jumpai," tutur Aryn Williams.

Pertemuan tersebut menjadi pengingat perjalanan Aryn Williams ketika masih mengenakan seragam Persebaya Surabaya pada 2019 hingga 2020.

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Hubungan yang tetap terjaga dengan sejumlah mantan rekannya menunjukkan pengalaman bermain di Indonesia meninggalkan kesan mendalam bagi gelandang asal Australia tersebut.

Tidak hanya bernostalgia bersama para pemain, Aryn Williams juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah lokasi yang pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya.

Salah satu tempat yang kembali didatanginya adalah kawasan Pakuwon, sekaligus memperlihatkan lingkungan tempat tinggal lamanya kepada keluarga.

"Ya, pergi kembali ke Pakuwon. (Bermain) bola dengan keluarga saya, menunjukkan tempat dulu saya tinggal, dan ya, beberapa tempat berbeda juga. Tapi ini adalah perjalanan yang luar biasa, dan saya tidak sabar untuk kembali," ujar Aryn Williams.

Aryn Williams turut memberikan pandangannya mengenai perjuangan Persebaya Surabaya dalam persaingan perebutan gelar juara musim ini.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Green Force tidak mudah sehingga kebersamaan pemain dan dukungan suporter menjadi faktor penting untuk menjaga perjuangan tim.

"Itu sulit. Sulit. Selama para pemain tetap bersama dan berjuang seperti layaknya Persebaya dengan Bonek dan Bonita, maka semuanya akan baik-baik saja," ucap Aryn Williams.

Pesan tersebut terasa relevan dengan pertandingan persahabatan yang baru dijalaninya bersama Western Australia Football Team di Stadion Gelora Bung Tomo.

Persebaya Surabaya menunjukkan semangat pantang menyerah setelah sempat tertinggal sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dramatis dengan skor 4-3.

Bagi Aryn Williams, pengalaman kembali ke Surabaya memberikan kesempatan untuk menghubungkan kenangan masa lalu dengan kemungkinan perjalanan kariernya pada masa mendatang.

Keinginannya menjadi pelatih Persebaya Surabaya memang masih sebatas harapan, tetapi lisensi kepelatihan yang sudah dimiliki membuka peluang menuju peran tersebut.

Kini, Aryn Williams kembali meninggalkan Kota Pahlawan dengan membawa cerita reuni, pengalaman bermain, serta kenangan bersama Bonek dan Bonita.