JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 menang 4-0 atas Afghanistan U-17 pada pertandingan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11).

Kemenangan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia U-17. Tim asuhan David Nascimento itu mengambil alih puncak klasemen sementara Grup A dengan sembilan poin dari tiga pertandingan.

Lebih dari itu, tambahan tiga poin ini sekaligus membuat Timnas Indonesia U-17 berhasil mengunci tiket putaran final Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan.

Garuda Muda dipastikan keluar sebagai juara Grup A meski masih menyisakan satu pertandingan melawan Myanmar U-17.

Timnas Indonesia U-17 Cetak Gol Cepat Lewat Dewa Gede Majesta Timnas Indonesia U-17 yang mengenakan kostum ketiga bercorak biru langsung tampil menekan sejak awal pertandingan.

Pelatih David Nascimento masih mengandalkan daya dobrak para pemain seperti Dhamar Tri Kusuma, Chico Jericho, hingga Dolvi Theofilus Solossa.

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Garuda Muda berhasil membuka keunggulan pada menit ke-8 melalui gol Dewa Gede Majesta.

Memanfaatkan umpan Haikal Kamil, ia melepaskan tembakan first time dari dalam kotak penalti yang gagal dihalau kiper Afghanistan U-17, Mohammad Mustafa Sediqi.

Afghanistan U-17 nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-13 setelah Mehran Ali Khani berhasil menerobos kotak penalti Garuda Muda.

Beruntung, sepak volinya masih mampu diamankan Syahdan Caesar.

Pada menit ke-21, Afghanistan U-17 sempat menjebol gawang Indonesia melalui Mohammad Fahim Hammas. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena lebih dulu terjadi pelanggaran.

Afghanistan U-17 kembali mencetak gol pada menit ke-28. Akan tetapi, gol tersebut lagi-lagi dianulir setelah Mehran Ali Khani dinyatakan berada dalam posisi offside.

Tempo permainan kedua tim setelah itu sedikit mengendor.

Kedua kesebelasan sama-sama mencari celah menembus pertahanan, namun tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga turun minum.

Timnas Indonesia U-17 untuk sementara unggul 1-0 atas Afghanistan U-17.

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Timnas Indonesia U-17 Perbesar Keunggulan di Babak Kedua Afghanistan U-17 langsung mengancam gawang Timnas Indonesia U-17 setelah turun minum.

Tim asuhan Ali Ahmad Yarzada itu nyaris menjebol gawang Garuda Muda, namun untungnya tendangan Jaweed Sadeqi pada menit ke-47 berhasil ditangkap Syahdan Caesar.

Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-49 setelah Dzaky Azfar dijatuhkan.

Azfar yang maju sebagai algojo gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya berhasil ditepis kiper Mohammad Mustafa.

Namun, Majesta bergerak cepat menyambar bola rebound sebelum mengirimkan umpan kembali kepada Azfar, yang kemudian sukses menuntaskan peluang tersebut.

Timnas Indonesia U-17 pun berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 atas Afghanistan U-17.

Pada menit ke-66, Timnas Indonesia U-17 nyaris menambah pundi-pundi golnya setelah Dhamar Try Kusuma mendapatkan peluang terbuka.

Namun sayang, tandukan striker berusia 16 tahun itu masih melebar ke sisi kiri gawang Afghanistan U-17.

Dhamar Try Kusuma akhirnya berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72.

Pemain kelahiran Medan itu membawa Timnas Indonesia U-17 unggul 3-0 atas Afghanistan U-17 setelah memanfaatkan umpan terobosan Majesta.

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Selang empat menit, Timnas Indonesia U-17 kembali menjebol gawang Afghanistan U-17 melalui sontekan Dzaky Azfar.

Unggul 4-0 membuat armada David Nascimento tampil sangat percaya diri dalam menggempur pertahanan tim lawan.

Pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berkahirnya pertandingan.

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Timnas Indonesia U-17 berhasil mengunci kemenangan telak 4-0 atas Afghanistan U-17.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17: Syahdan Caesar (PG); Faiz Hikmal, Ramadhan Putra Negara, I Gede Kayana Artha Wiguna, Allekay Kaisar; I Dewa Gede Majesta, Haikal Kamil, Melki Alvando; Dolvi Salossa, Chico Jericho, Dhamar Try Kusuma.

Pelatih: David Nascimento.

Afghanistan U-17: Mohammad Mustafa (PG); Mojib Amiri, Haseebullah Osmani, Taib Qaderi; Zamir Shoja, Jaweed Sadeqi, Hasibullah Amiri, Mehran Ali Khani, Mojtaba Haidari, Ibrahim Khawri, Mohammad Fahim Hammas.