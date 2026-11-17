JawaPos.com - Panitia pelaksana (Panpel) Persebaya Surabaya menutup tribun utara mulai pertandingan kandang melawan Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027, Sabtu (21/11).

Keputusan diambil setelah evaluasi internal menemukan sejumlah kejadian yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan penonton selama pertandingan berlangsung di stadion.

Penutupan tribun utara menjadi langkah serius Panpel Persebaya Surabaya dalam memperbaiki penyelenggaraan pertandingan kandang Green Force.

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Apalagi, persoalan keamanan dan ketertiban di area tersebut sebelumnya pernah berujung pada sanksi finansial cukup besar bagi klub.

Ketua Panpel Persebaya Surabaya Ram Surahman menjelaskan, keputusan tersebut bukan diambil secara mendadak tanpa pertimbangan.

Pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan kandang, termasuk berbagai kejadian yang muncul di tribun utara.

“Kami mohon maaf terpaksa mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi internal terkait penyelenggaraan pertandingan home,” terang Ram Surahman.

Mengapa Tribun Utara Persebaya Surabaya Harus Ditutup? Tribun utara menjadi perhatian khusus Panpel Persebaya Surabaya karena sejumlah kejadian dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan pertandingan.

Kondisi tersebut mendorong penyelenggara mengambil langkah pencegahan sebelum persoalan serupa kembali menimbulkan konsekuensi bagi klub.

Ram mengungkapkan pengalaman musim lalu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan tersebut.

Saat itu, Persebaya Surabaya harus menghadapi denda cukup besar akibat persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pertandingan kandang.

“Musim lalu, kalau masih ingat, kami kena denda cukup besar. Dan, musim ini tanda-tanda ke arah sana mulai terlihat. Karena itu, kami ambil keputusan tersebut. Sambil nanti bisa ditemukan formula baru,” ungkap Ram Surahman.

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Meski demikian, Panpel Persebaya Surabaya belum menjelaskan secara terperinci bentuk kejadian yang menjadi dasar evaluasi tersebut.

Informasi mengenai besaran denda musim lalu maupun kemungkinan durasi penutupan tribun utara juga belum disampaikan dalam keterangan resmi.

Bagaimana Nasib Enam Pemegang Tiket Terusan Tribun Utara? Penutupan tribun utara turut berdampak terhadap enam suporter Persebaya Surabaya yang telah membeli tiket terusan untuk area tersebut.

Panpel memastikan seluruh pemegang tiket terdampak mendapatkan pilihan penyelesaian melalui peningkatan kategori tiket atau pengembalian dana.

Ram menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada para pemegang tiket terusan yang tidak lagi bisa menggunakan akses tribun utara.

Sebagai solusi, panitia menawarkan kesempatan berpindah ke kategori Super Fans atau mengajukan pengembalian uang pembelian tiket.

“Untuk teman teman yang telah pegang tiket terusan utara yang berjumlah 6 (ENAM) orang, kami mohon maaf karena terdampak putusan ini. Kami tawarkan untuk upgrade di super fans atau bisa refund,” kata Ram Surahman.

Namun, mekanisme teknis peningkatan kategori tiket maupun proses pengembalian dana belum dijelaskan lebih lanjut dalam pernyataan Panpel Persebaya Surabaya.

Begitu pula dengan kemungkinan penyesuaian biaya apabila pemegang tiket terusan memilih berpindah ke kategori Super Fans.

Apa Dampaknya terhadap Laga Persebaya Surabaya vs Java United? Pertandingan Persebaya Surabaya melawan Java United pada Sabtu (21/11) menjadi laga pertama yang terdampak kebijakan penutupan tribun utara.

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Duel pekan ke-10 Super League 2026/2027 tersebut sekaligus menjadi awal penerapan langkah pengamanan baru dalam penyelenggaraan pertandingan kandang Green Force.

Dengan ditutupnya tribun utara, distribusi penonton yang biasanya menempati area tersebut berpotensi mengalami perubahan.

Situasi ini membuat pengaturan akses masuk, penempatan suporter, dan pengawasan area stadion menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan panitia.

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Keputusan tersebut juga berpotensi memengaruhi atmosfer pertandingan kandang Persebaya Surabaya, terutama bagi suporter yang terbiasa memberikan dukungan dari tribun utara.

Meski demikian, belum ada penjelasan resmi mengenai pengaturan alternatif bagi pembeli tiket pertandingan satuan yang sebelumnya berencana menempati area tersebut.

Bagi Panpel Persebaya Surabaya, kenyamanan dan keamanan penonton menjadi pertimbangan utama di tengah upaya menjaga kualitas penyelenggaraan pertandingan.

Langkah penutupan tribun utara menunjukkan kesiapan panitia mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap akses penonton demi mengurangi risiko gangguan.

Kapan Tribun Utara Bisa Kembali Dibuka? Hingga pengumuman keputusan tersebut, Panpel Persebaya Surabaya belum menetapkan kapan tribun utara dapat kembali digunakan untuk pertandingan kandang.

Ram hanya menyampaikan harapan agar ditemukan formula baru yang memungkinkan persoalan kenyamanan dan keamanan ditangani secara lebih efektif.

Pernyataan itu membuka kemungkinan adanya evaluasi lanjutan terhadap kebijakan penutupan tribun utara dalam penyelenggaraan pertandingan berikutnya.

Namun, belum ada kepastian mengenai bentuk formula baru maupun persyaratan yang harus dipenuhi sebelum tribun tersebut kembali dibuka.

Penutupan tribun utara juga menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara dukungan suporter dan kepatuhan terhadap aturan penyelenggaraan pertandingan.

Atmosfer stadion yang meriah tetap membutuhkan pengelolaan keamanan agar seluruh penonton dapat menikmati pertandingan tanpa menghadapi gangguan yang merugikan.

Bagi Persebaya Surabaya, pengalaman menerima denda besar musim lalu menjadi alasan kuat untuk tidak mengabaikan tanda-tanda persoalan serupa.

Panpel kini memilih melakukan pencegahan lebih awal daripada menunggu munculnya kejadian yang berpotensi membawa konsekuensi lebih berat.

Keputusan tersebut sekaligus menempatkan pertandingan melawan Java United sebagai momentum awal untuk menilai efektivitas pengaturan penonton tanpa penggunaan tribun utara.

Pelaksanaan laga pada 21 November mendatang akan menjadi perhatian, terutama terkait kenyamanan penonton dan kelancaran operasional pertandingan.

Sementara itu, enam pemegang tiket terusan tribun utara menjadi kelompok pertama yang memperoleh kepastian mengenai pilihan penyelesaian dari panitia.

Mereka tetap memiliki kesempatan melanjutkan dukungan kepada Green Force melalui kategori Super Fans atau menerima pengembalian dana sesuai tawaran penyelenggara.

Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan Panpel Persebaya Surabaya dalam mencari solusi agar tribun utara dapat kembali digunakan secara aman.