JawaPos.com - Riko Simanjuntak menuliskan pesan perpisahan kepada Pieter Huistra. Sang pelatih sudah dipastikan berpisah dengan PSS Sleman.

Melalui sosial media, Riko Simanjuntak berterima kasih kepada Pieter Huistra.

Bagi dia, pelatih asal Belanda tersebut memiliki jasa besar karena telah membawa PSS Sleman kembali ke Super League musim ini.

Pemain 34 tahun tersebut memiliki kedekatan dengan Pieter Huistra. Riko Simanjuntak juga akan merindukan kehadiran sang mantan pelatih.

"Terima kasih karena telah menjadi lebih dari sekedar Coach bagi kami. Terima kasih atas segala dedikasi dan ilmu yang telah coach berikan untuk berjuang bersama-sama mengantarkan PSS SLEMAN kembali ke Liga 1," ujar Riko.

"Kami akan selalu merindukan sosok Coach di tengah-tengah tengah kami," tulis Riko Simanjuntak di Instagram, Selasa (17/11).

Kerja sama Riko dan Pieter Huistra di PSS Sleman dimulai pada putaran kedua Super League musim 2024/2025.

Melansir Transfermarkt, melawan Malut United menjadi laga debut mereka sebagai pemain dan pelatih.

Setelah dipastikan degradasi di musim 2024/2025, Riko dan Pieter meneruskan kerja sama mereka di Championship 2025/2026.

Di musim itu, keduanya mengantarkan PSS ke laga final dan berhak promosi ke Super League musim 2026/2027.

Sayangnya, musim ini PSS Sleman kurang mendapatkan performa terbaiknya. Super Elja hanya meraih satu kemenangan, enam kekalahan, dan dua hasil imbang di Super League.