



JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyambut antusias para pemain setelah sempat mendapatkan libur di periode FIFA Matchday November 2026.

Dia memberikan waktu pemulihan khusus kepada pemain yang baru membela Timnas Indonesia.

Persija mulai menggeber persiapan di Persija Training Ground, Sawangan, Jawa Barat, Selasa (17/11).

Semua pemain tampak terlihat menjalani sesi latihan tersebut, termasuk keenam pemain yang sempat menjalani TC Timnas Indonesia di Bali.

“Kemarin tim mendapatkan waktu libur dan hari ini kami kembali berkumpul untuk menjalani latihan,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (17/11).

Keenam pemain Persija yang pulang dari TC Timnas Indonesia adalah Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, Nadeo Argawinata, Rayhan Hannan, dan Arlyansyah Abdulmanan.

Shin Tae-yong memberikan perlakuan khusus kepada keenam anak asuhnya tersebut. Rizky Ridho dan kawan-kawan baru akan menjalani latihan secara normal keesokan harinya.

“Pemain yang dipanggil ke tim nasional dan mendapatkan menit bermain akan menjalani pemulihan terlebih dahulu hari ini,” ujar Shin Tae-yong.

“Mulai besok, mereka akan kembali mengikuti latihan secara normal,” lanjut dia.

Persija bersiap menghadapi pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Macan Kemayoran akan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sabtu (21/11).

Pertandingan tersebut menjadi momentum bagi Persija untuk menjaga posisinya di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.