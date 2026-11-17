JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 akan menjalani ujian penting dengan menghadapi Afghanistan U-17 dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Skuad Garuda Muda diperkirakan mampu mengunci kemenangan dalam pertandingan krusial tersebut.

Duel Timnas Indonesia U-17 kontra Afghanistan U-17 dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11/2026). Laga tersebut dijadwalkan kick-off pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim yang sedang bersaing memperebutkan satu tiket menuju putaran final Piala Asia U-17 2027. Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 dan Afghanistan U-17 sama-sama mengoleksi enam poin setelah meraih kemenangan dalam dua laga awal.

Meski memiliki jumlah poin yang sama, Timnas Indonesia U-17 belum berhasil memimpin klasemen sementara. Garuda Muda masih menempati posisi kedua karena kalah selisih gol dari Afghanistan U-17 yang berada di puncak.

Karena itu, kemenangan menjadi target utama bagi tim asuhan David Nascimento. Tambahan tiga poin akan membawa Timnas Indonesia U-17 mengambil alih posisi teratas sekaligus memperbesar peluang lolos ke putaran final.

Timnas Indonesia U-17 juga memiliki modal positif dari catatan pertemuan sebelumnya. Berdasarkan data Transfermarkt, kedua tim pernah berjumpa satu kali di Piala Asia U-17 2025 dan pertandingan tersebut dimenangkan Garuda Muda dengan skor 2-0.

Meski begitu, hasil pertemuan tersebut tidak bisa dijadikan patokan mutlak untuk pertandingan kali ini. Komposisi dan kekuatan kedua tim tentu sudah mengalami perubahan sehingga Garuda Muda tetap harus mewaspadai perkembangan Afghanistan U-17.

Selain catatan pertemuan, Garuda Muda juga memiliki modal bagus dari performa di fase grup. Timnas Indonesia U-17 sukses mengalahkan Filipina U-17 dengan skor 3-0 dan menundukkan Kamboja U-17 dengan skor 2-0.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U-17 memiliki keseimbangan permainan yang cukup baik. Tidak hanya mampu mencetak gol, Garuda Muda juga berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan awal.

Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 Vs Afghanistan U-17 Timnas Indonesia U-17 memang bisa dibilang sempurna dalam dua pertandingan awal Grup A. Garuda Muda telah mengemas lima gol tanpa sekalipun kebobolan.

Namun, Afghanistan U-17 juga datang dengan catatan yang tidak kalah impresif. Tim asuhan Ali Ahmad Yarzada itu bahkan memiliki produktivitas gol lebih baik dengan torehan tujuh gol dan baru sekali kebobolan.

Statistik itu menjadi gambaran bahwa Afghanistan U-17 memiliki lini serang yang cukup berbahaya. Karena itu, barisan pertahanan Timnas Indonesia U-17 harus tampil disiplin agar tidak memberikan ruang bagi lawan untuk mengembangkan permainan.

Kedua tim diperkirakan tampil agresif sejak menit awal karena sama-sama membutuhkan kemenangan. Hasil maksimal akan menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia U-17 maupun Afghanistan U-17 untuk mengamankan posisi terbaik dalam persaingan Grup A.

Afghanistan U-17 berpotensi memberikan tekanan serius kepada pertahanan Garuda Muda. Namun, dengan modal dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan, Timnas Indonesia U-17 diprediksi mampu meredam ancaman tersebut.

Garuda Muda pun berpeluang mengamankan tiga poin dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung ketat.

Timnas Indonesia U-17 diprediksi menang tipis dengan skor 2-1 atas Afghanistan U-17.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 Vs Afghanistan U-17 Timnas Indonesia U-17: Syahdan Caesar (PG); Faiz Hikmal Kurniawan, Ramadhan Putra Negara, Allekay Kaisar Ramadhan, Pradipta Arya Zidano; Melki Alvando, Edsel Henrian, I Dewa Gede Majesta; Dolvi Theofilus Salossa, Chico Jericho, Dhamar Tri Kusuma.

Pelatih: David Nascimento.

Afghanistan U-17: Mohammad Mustafa Sediqi (PG); Taib Qaderi, Haseebullah Osmani, Mojib Amiri, Mohammad Fahim Hammas, Ibrahim Khawri, Mojtaba Haidari, Mehran Ali Khani, Jaweed Sadeqi, Zamir Shoja, Hasibullah Amiri