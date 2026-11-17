JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pertandingan krusial menghadapi Afghanistan U-17 dalam lanjutan Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Selasa (17/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi Garuda Muda dalam upaya merebut tiket putaran final Piala Asia U-17 2027. Pasalnya, Afghanistan U-17 merupakan pesaing langsung Timnas Indonesia U-17 dalam perebut posisi teratas klasemen.

Timnas Indonesia U-17 sejauh ini menunjukkan performa menjanjikan dalam dua pertandingan awal. Tim polesan David Nascimento itu berhasil mengawali perjalanan dengan kemenangan telak 3-0 atas Filipina U-17.

Kemudian Garuda Muda berhasil melanjutkan hasil positif tersebut saat menghadapi Kamboja U-17 di laga kedua. Dolvi Salossa dan kawan-kawan kembali mengamankan tiga poin setelah menang dengan skor 2-0.

Dua kemenangan beruntun itu membuat Timnas Indonesia U-17 mengoleksi enam poin dari dua laga. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi pasukan David Nascimento untuk menghadapi persaingan ketat Grup A.

Meski demikian, Timnas Indonesia U-17 belum berhasil memimpin klasemen sementara Grup A. Garuda Muda masih berada di posisi kedua karena kalah selisih gol dari Afghanistan U-17 yang juga mengoleksi enam poin.

Afghanistan U-17 menjadi salah satu tim yang tampil impresif sejak pertandingan pertama. Mereka mengawali kualifikasi dengan kemenangan 4-1 atas Myanmar U-17 sebelum menaklukkan Kamboja U-17 dengan skor 3-0 pada pertandingan kedua Grup A.

Hasil tersebut membuat Afghanistan U-17 memiliki catatan produktivitas gol lebih baik dibandingkan Timnas Indonesia U-17 sehingga berhak menempati posisi puncak klasemen sementara Grup A.

Situasi itu membuat pertemuan kedua tim menjadi sangat menentukan. Timnas Indonesia U-17 membutuhkan kemenangan untuk mengambil alih posisi teratas sekaligus memperbesar peluang melangkah ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Jika meraih hasil imbang atau kekalahan, maka situasi Timnas Indonesia U-17 akan semakin sulit. Terlebih, hanya tim yang mampu finis sebagai juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis menuju putaran final Piala Asia U-17 2027.

Karena itu, pertandingan sore ini menjadi kesempatan penting armada David Nascimento untuk menunjukkan kualitas. Garuda Muda dituntut tampil maksimal agar bisa melewati salah satu ujian terberat sekaligus menjaga peluang tampil di panggung sepak bola kelompok usia Asia tersebut.

Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia U-17 Vs Afghanistan U-17: Pertandingan: Timnas Indonesia U-17 Vs Afghanistan U-17

Hari/Tanggal: Selasa, 17 November 2026

Kick-off: 15.30 WIB

Stadion: Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar

Siaran langsung: SCTV/Indosiar