JawaPos.com — Jadwal siaran langsung Afghanistan U-17 vs Timnas Indonesia U-17 pada laga ketiga Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 akan berlangsung Selasa (17/11/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion Thuwunna.

Pertandingan krusial ini disiarkan langsung Indosiar dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.

Duel tersebut menjadi penentu penting bagi perjalanan Timnas Indonesia U-17 dalam perebutan tiket menuju putaran final Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan.

Skuad Garuda Muda membutuhkan kemenangan untuk mengambil alih puncak klasemen Grup A dari Afghanistan.

Persaingan kedua tim berlangsung ketat setelah sama-sama mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan sebelumnya.

Afghanistan sementara berada di posisi lebih menguntungkan berkat produktivitas gol yang lebih baik dibandingkan Timnas Indonesia U-17.

Situasi ini membuat pertandingan ketiga menjadi ujian besar bagi anak asuh David Nascimento yang berambisi melanjutkan tren positif.

Kemenangan tidak hanya memberikan tambahan tiga poin, tetapi juga memperbesar peluang Indonesia mengamankan tiket sebagai juara grup.

Jadwal Siaran Langsung Afghanistan U-17 vs Timnas Indonesia U-17, Tayang di Mana?

Pertandingan Afghanistan U-17 melawan Timnas Indonesia U-17 dapat disaksikan secara langsung melalui Indosiar pada Selasa (17/11/2026) mulai pukul 15.30 WIB.

Penggemar sepak bola nasional juga memiliki pilihan menyaksikan pertandingan melalui platform streaming Vidio pada waktu yang sama.

Kehadiran siaran langsung melalui televisi nasional memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengikuti perjuangan Garuda Muda.

Sementara itu, layanan streaming menjadi alternatif bagi penonton yang ingin menyaksikan pertandingan melalui perangkat digital.

Pertandingan ini diperkirakan menyita perhatian karena mempertemukan dua tim yang sama-sama belum kehilangan poin pada fase kualifikasi.

Hasil akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap persaingan memperebutkan posisi teratas klasemen Grup A.

Mengapa Timnas Indonesia U-17 Wajib Mengalahkan Afghanistan? Timnas Indonesia U-17 membutuhkan kemenangan atas Afghanistan untuk mengambil alih puncak klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Tambahan tiga poin akan membawa Garuda Muda melewati rival terdekatnya sekaligus memperkuat posisi dalam perebutan tiket putaran final.

Saat ini, kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi enam poin setelah menjalani dua pertandingan dengan hasil positif.

Namun, Afghanistan memiliki keunggulan selisih gol sehingga berada di atas Indonesia menjelang pertemuan langsung.

Kondisi tersebut membuat hasil imbang lebih menguntungkan Afghanistan karena mereka tetap mempertahankan posisi teratas klasemen.

Sebaliknya, Indonesia harus mengejar kemenangan apabila ingin menentukan nasib melalui perebutan status juara grup.

Meski demikian, hasil imbang tidak otomatis menutup peluang Garuda Muda untuk tampil pada putaran final tahun depan.

Indonesia masih memiliki kesempatan melalui skenario persaingan berikutnya, bergantung pada ketentuan kelolosan dan hasil pertandingan lain.

Pelatih David Nascimento menghadapi tantangan untuk memastikan anak asuhnya tampil efektif sepanjang pertandingan menghadapi Afghanistan.

Ketajaman penyelesaian akhir dan kedisiplinan menjaga pertahanan menjadi faktor penting ketika kedua tim memiliki motivasi besar untuk menang.

Apa Tantangan Terbesar Garuda Muda Menghadapi Afghanistan? Salah satu tantangan terbesar Timnas Indonesia U-17 adalah menghadapi Afghanistan yang memiliki waktu pemulihan lebih panjang sebelum pertandingan.

Kondisi kebugaran berpotensi memengaruhi intensitas permainan, terutama ketika laga memasuki babak kedua.

Garuda Muda terakhir bertanding pada Sabtu (14/11/2026), sedangkan Afghanistan memainkan pertandingan sebelumnya tiga hari lebih awal.

Perbedaan waktu istirahat tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Afghanistan dalam mempersiapkan kondisi fisik pemain.

Selain faktor kebugaran, Indonesia perlu mewaspadai produktivitas gol Afghanistan yang membuat mereka unggul dalam klasemen sementara.

Pertahanan Garuda Muda dituntut menjaga konsentrasi agar tidak memberikan kesempatan mudah kepada lawan.

Di sisi lain, keberhasilan mengumpulkan enam poin dari dua laga menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi tekanan.

Catatan tersebut menunjukkan Garuda Muda mampu bersaing dalam perebutan posisi teratas grup.

David Nascimento juga perlu menjaga keseimbangan antara keinginan menyerang dan kewajiban mengamankan lini belakang.

Terlalu terburu-buru mencari gol dapat membuka ruang bagi Afghanistan untuk melancarkan serangan balasan.

Bagaimana Peluang Indonesia Lolos ke Piala Asia U-17 2027? Peluang Timnas Indonesia U-17 menuju Piala Asia U-17 2027 akan semakin terbuka apabila mampu mengalahkan Afghanistan pada pertandingan ketiga.

Kemenangan akan menjadi langkah penting untuk merebut posisi pertama Grup A sekaligus meningkatkan peluang lolos sebagai juara grup.

Putaran final Piala Asia U-17 2027 dijadwalkan berlangsung di Uzbekistan pada Mei 2027 mendatang.

Karena itu, setiap pertandingan kualifikasi memiliki arti besar bagi tim yang ingin tampil pada turnamen kelompok umur tingkat Asia tersebut.

Bagi Indonesia, pertandingan melawan Afghanistan bukan sekadar kesempatan menambah koleksi poin dalam klasemen sementara.

Laga ini juga menjadi panggung untuk memperlihatkan kesiapan generasi muda menghadapi persaingan internasional yang semakin kompetitif.

Garuda Muda harus mampu mengelola tekanan karena Afghanistan juga memiliki kepentingan besar mempertahankan keunggulannya.

Kedua tim diperkirakan berusaha menghindari kesalahan yang dapat mengubah jalannya pertandingan dan posisi klasemen.

Dukungan masyarakat Indonesia diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk menampilkan kemampuan terbaik.

Terlebih, pertandingan dapat disaksikan secara langsung melalui Indosiar dan Vidio mulai pukul 15.30 WIB.

Kini, perhatian tertuju kepada kemampuan David Nascimento membawa Timnas Indonesia U-17 melewati ujian penting melawan Afghanistan.