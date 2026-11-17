JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 menghadapi ujian berat melawan Afghanistan U-17 dalam pertandingan ketiga Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Thuwunna Stadium, Selasa (17/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi penentu persaingan menuju putaran final di Uzbekistan karena kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari dua laga.

Garuda Muda wajib memburu kemenangan untuk mengambil alih posisi puncak klasemen Grup A dari Afghanistan U-17.

Pasalnya, Afghanistan memiliki keunggulan selisih gol sehingga hasil imbang sudah cukup untuk mempertahankan posisi teratas.

Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung sengit sejak menit pertama, terutama karena kedua kesebelasan sama-sama belum kehilangan poin.

Timnas Indonesia U-17 juga harus menghadapi tantangan kebugaran setelah menjalani jadwal pertandingan lebih padat dibandingkan calon lawannya.

Mengapa Timnas Indonesia U-17 Wajib Mengalahkan Afghanistan? Timnas Indonesia U-17 membutuhkan kemenangan atas Afghanistan U-17 untuk memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2027 sebagai pemuncak Grup A.

Kedua tim mengoleksi enam poin, tetapi Afghanistan unggul dalam produktivitas gol sepanjang dua pertandingan pertama.

Afghanistan U-17 tampil meyakinkan setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 4-1 pada 8 November 2026. Tiga hari kemudian, mereka kembali menunjukkan ketajaman dengan menundukkan Kamboja 3-0.

Dua kemenangan tersebut membuat Afghanistan mengoleksi tujuh gol dan hanya sekali kebobolan, menghasilkan selisih gol positif enam.

Catatan itu menjadi modal penting bagi Afghanistan karena mereka tidak harus memenangkan pertandingan terakhir untuk mempertahankan keunggulan klasemen.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 juga mencatatkan dua kemenangan tanpa kebobolan sepanjang persaingan Grup A. Garuda Muda mengalahkan Filipina 3-0 pada 11 November sebelum menundukkan Kamboja 2-0 tiga hari kemudian.

Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi lima gol dengan catatan pertahanan yang masih sempurna.

Namun, selisih gol positif lima menempatkan Garuda Muda sedikit di belakang Afghanistan menjelang pertemuan menentukan tersebut.

David Nascimento Waspadai Keunggulan Fisik Afghanistan U-17 Pelatih Timnas Indonesia U-17, David Nascimento, mengakui Afghanistan mempunyai keuntungan dari sisi kebugaran pemain menjelang pertandingan penentuan Grup A.

Afghanistan terakhir bertanding pada 11 November, sedangkan Indonesia masih harus menghadapi Kamboja pada Sabtu (14/11/2026).

Perbedaan waktu pemulihan tersebut berpotensi memengaruhi intensitas permainan, terutama ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Meski demikian, Nascimento menegaskan anak asuhnya harus menunjukkan mentalitas kuat untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Afghanistan memiliki tim bagus. Secara fisik, mereka akan lebih baik karena waktu pemulihan lebih banyak. Namun, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saat menghadapi Afghanistan, kami harus menunjukkan karakter dan ambisi,” tegas Nascimento.

Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya kesiapan mental Garuda Muda menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi.

Indonesia bukan hanya dituntut tampil disiplin, melainkan juga harus mampu mengambil inisiatif serangan untuk mengejar kemenangan.

“Kami harus memperlihatkan ke mana tujuan yang ingin dicapai, sehingga pertandingan tersebut akan menjadi laga yang sangat penting,” pungkasnya.

Pesan Nascimento menjadi pengingat bagi para pemain untuk menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, terutama menghadapi lawan yang memiliki produktivitas gol tinggi.

Kesalahan kecil berpotensi menjadi pembeda dalam duel dua tim yang sama-sama mengincar tiket menuju Uzbekistan.

Bagaimana Perbandingan Performa Afghanistan dan Timnas Indonesia U-17?

Timnas Indonesia U-17 mempunyai modal positif berupa lima kemenangan beruntun menjelang pertandingan melawan Afghanistan U-17.

Catatan tersebut menunjukkan konsistensi Garuda Muda dalam meraih hasil maksimal, termasuk ketika menghadapi Malaysia pada beberapa pertandingan sebelumnya.

Indonesia mengalahkan Malaysia 3-0 pada 7 Juli 2026, kemudian kembali menang 2-0 dan 2-1 dalam dua pertemuan pada Oktober.

Tren positif berlanjut melalui kemenangan atas Filipina dan Kamboja pada dua pertandingan pembuka kualifikasi.

Dari lima pertandingan tersebut, Indonesia mencetak 12 gol dan hanya kebobolan satu kali. Produktivitas serangan yang cukup stabil menjadi bekal untuk menghadapi pertahanan Afghanistan dalam pertandingan terakhir Grup A.

Afghanistan sendiri mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya.

Mereka mengalahkan Nepal 2-0 pada November 2025 sebelum menelan kekalahan 0-4 dari Oman, lalu bangkit melalui dua kemenangan pada November 2026.

Dari sisi pertemuan, data yang tersedia mencatat Indonesia pernah mengalahkan Afghanistan 2-0 pada 10 April 2005.

Namun, hasil lama tersebut tidak dapat dijadikan ukuran mutlak karena komposisi pemain dan situasi pertandingan sudah jauh berbeda.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Afghanistan U-17 vs Timnas Indonesia U-17

Pertandingan Afghanistan U-17 melawan Timnas Indonesia U-17 diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim mempunyai kekuatan serangan yang cukup produktif.

Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara keberanian menyerang dan kedisiplinan bertahan agar tidak memberikan ruang bagi Afghanistan.

Keunggulan waktu istirahat bisa membantu Afghanistan mempertahankan intensitas permainan, sedangkan Indonesia memiliki modal kepercayaan diri dari lima kemenangan beruntun.

Efektivitas penyelesaian akhir dan kemampuan mengantisipasi serangan balik berpotensi menentukan hasil pertandingan.

Perkiraan susunan pemain Afghanistan U-17: Mohammad Mustafa Sediqi, Taib Qaderi, Haseebullah Osmani, Mojib Amiri, Mohammad Fahim Hammas, Ibrahim Khawri, Mojtaba Haidari, Mehran Ali Khani, Jaweed Sadeqi, Zamir Shoja, dan Hasibullah Amiri.

Perkiraan susunan pemain Timnas Indonesia U-17: Syahdan Caesar, Faiz Hikmal, Ramadhan Putra, Pradipta Arya, Allekay Kaisar, Melki Yatipai, Dewa Gede Majesta, Haikal Kamil, Ichiro Akbar, Chico Yarangga, dan Dhamar Try Kusuma.

Garuda Muda diprediksi tampil agresif untuk mencetak gol lebih dahulu sekaligus menghindari tekanan akibat keunggulan klasemen Afghanistan.

Jika mampu mempertahankan soliditas pertahanan dan memaksimalkan peluang, Indonesia mempunyai kesempatan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tipis.

Kemenangan tersebut akan membawa Garuda Muda melewati Afghanistan di puncak Grup A sekaligus membuka jalan menuju putaran final Piala Asia U-17 2027 di Uzbekistan.