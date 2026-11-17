JawaPos.com — PSS Sleman resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Pieter Huistra pada Senin (16/11/2026) malam, di tengah keterpurukan Super Elang Jawa dalam persaingan Super League 2026/2027.

Keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama tersebut muncul setelah PSS Sleman hanya meraih satu kemenangan dari sembilan pertandingan dan terpuruk di peringkat ke-16 klasemen sementara.

Kabar perpisahan ini cukup mengejutkan karena diumumkan ketika kompetisi sedang memasuki jeda internasional FIFA Matchday November 2026.

Momentum tersebut sekaligus menjadi titik awal evaluasi besar-besaran manajemen terhadap performa tim yang belum menunjukkan perkembangan sesuai harapan.

Melalui keterangan resminya, manajemen PSS Sleman memastikan keputusan berpisah dengan Pieter Huistra telah melalui proses komunikasi dan pertimbangan bersama.

Kedua pihak sepakat mengakhiri hubungan profesional dengan tetap menjaga hubungan baik serta menjunjung sikap saling menghormati.

Perpisahan tersebut sekaligus menandai berakhirnya perjalanan pelatih asal Belanda itu bersama Super Elang Jawa pada musim 2026/2027.

Manajemen berharap perubahan di kursi kepelatihan dapat membuka jalan bagi kebangkitan tim dalam menghadapi persaingan kompetisi yang semakin ketat.

Mengapa Pieter Huistra Berpisah dengan PSS Sleman?

Keputusan PSS Sleman berpisah dengan Pieter Huistra merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim sepanjang Super League 2026/2027.

Manajemen menilai penyesuaian diperlukan agar Super Elang Jawa mampu memperbaiki performa dan meningkatkan daya saing pada pertandingan berikutnya.

Meski demikian, pihak klub tidak secara khusus menyebut hasil buruk sebagai satu-satunya penyebab berakhirnya kerja sama tersebut.

Pernyataan resmi lebih menekankan kesepakatan bersama sebagai dasar keputusan, sekaligus memastikan perpisahan berlangsung secara profesional.

PSS Sleman juga memberikan penghargaan atas kontribusi Huistra selama menjalankan tanggung jawab sebagai pelatih kepala.

Dedikasi dan profesionalisme sang pelatih tetap mendapat apresiasi meskipun perjalanan kedua pihak harus berakhir lebih cepat.

"Ke depan, PSS Sleman akan terus berbenah dan melangkah maju. Dukungan, kebersamaan, dan kepercayaan dari seluruh keluarga besar PSS Sleman menjadi bagian penting dalam perjalanan klub untuk terus berkembang," tulis manajemen PSS Sleman dalam keterangan resminya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan keinginan manajemen untuk menjadikan perubahan ini sebagai momentum pembenahan, bukan sekadar pergantian figur pelatih.

Dukungan seluruh elemen klub juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas tim selama menjalani masa transisi.

Catatan Buruk PSS Sleman: Satu Kemenangan dari Sembilan Pertandingan

Performa PSS Sleman sepanjang sembilan pertandingan awal Super League 2026/2027 memang menjadi perhatian serius.

Super Elang Jawa baru mengumpulkan lima poin dari satu kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan.

Catatan tersebut membuat PSS Sleman tertahan di peringkat ke-16 klasemen sementara, posisi yang mencerminkan sulitnya perjalanan mereka pada awal musim.

Dari sembilan kesempatan meraih kemenangan, tim asal Kabupaten Sleman itu justru enam kali harus menerima kekalahan.

Rapor PSS Sleman hingga pekan ke-9

Pertandingan 9

Poin 5

Peringkat 16

Menang 1

Imbang 2

Kalah 6

Masalah PSS Sleman tidak hanya terlihat dari minimnya kemenangan, tetapi juga dari keseimbangan permainan antara menyerang dan bertahan.

Mereka sudah mencetak 12 gol, tetapi harus kebobolan 17 kali sehingga memiliki selisih gol minus lima.

Angka tersebut menunjukkan lini pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi tim yang identik dengan warna hijau tersebut.

Rata-rata kebobolan hampir dua gol per pertandingan menjadi tantangan tersendiri apabila PSS Sleman ingin segera meninggalkan papan bawah.

Di sisi lain, torehan 12 gol dari sembilan pertandingan memperlihatkan PSS Sleman tetap memiliki kemampuan menciptakan gol.

Namun, produktivitas tersebut belum cukup untuk mengimbangi jumlah kebobolan dan mengantarkan tim meraih hasil maksimal.

Situasi ini membuat evaluasi terhadap keseimbangan permainan menjadi kebutuhan mendesak menjelang kelanjutan kompetisi.

Tanpa perbaikan pertahanan dan konsistensi sepanjang pertandingan, upaya memperbaiki posisi klasemen berpotensi semakin sulit.

Jeda FIFA Matchday Jadi Momentum Perubahan PSS Sleman Jeda FIFA Matchday November 2026 menjadi momentum yang dipilih manajemen PSS Sleman untuk melakukan perubahan di sektor kepelatihan.

Keputusan tersebut diumumkan pada Senin (16/11/2026), hanya beberapa hari sebelum Super Elang Jawa kembali menjalani pertandingan kompetitif.

Waktu persiapan yang relatif singkat menghadirkan tantangan tersendiri bagi manajemen dalam menentukan langkah berikutnya.

PSS Sleman perlu memastikan proses transisi berjalan efektif tanpa mengganggu kesiapan pemain menghadapi pertandingan pekan ke-10.

Manajemen telah menegaskan komitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan tim.

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Langkah pembenahan tersebut diharapkan mampu menghadirkan peningkatan performa sekaligus menjaga peluang PSS Sleman memperbaiki posisi klasemen.

Namun, hingga keterangan perpisahan itu disampaikan, belum terdapat informasi mengenai sosok yang akan menggantikan Pieter Huistra.

Kepastian mengenai kepemimpinan tim berikutnya menjadi hal penting mengingat jadwal pertandingan sudah semakin dekat.

Perubahan pelatih tentu bukan jaminan seluruh persoalan permainan dapat langsung terselesaikan dalam waktu singkat.

Meski begitu, keputusan ini memberikan kesempatan bagi PSS Sleman untuk menata kembali pendekatan permainan dan membangun kepercayaan diri para pemain.

Arema FC Menanti, Ujian Pertama PSS Sleman Setelah Perpisahan PSS Sleman dijadwalkan menghadapi Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (20/11/2026) sore.

Pertandingan kandang tersebut menjadi ujian penting bagi Super Elang Jawa setelah keputusan berpisah dengan Pieter Huistra.

Menghadapi Arema FC, PSS Sleman membutuhkan hasil positif untuk menghentikan tren buruk sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Tambahan tiga poin akan sangat berarti bagi tim yang baru mengoleksi lima poin dari sembilan pertandingan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri juga memberikan kesempatan bagi PSS Sleman untuk memperlihatkan respons setelah perubahan di kursi kepelatihan.

Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada kemampuan pemain menjaga konsentrasi dan mengurangi kesalahan yang berujung kebobolan.

Pertandingan melawan Arema FC sekaligus menjadi gambaran awal mengenai kesiapan PSS Sleman menghadapi fase berikutnya dalam kompetisi.

Hasil pertandingan tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan diri tim dalam upaya keluar dari tekanan papan bawah.

Sementara itu, manajemen PSS Sleman menutup perjalanan bersama Pieter Huistra dengan menyampaikan terima kasih atas pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan.