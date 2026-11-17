Libur Jeda Kompetisi, Persela Lamongan Siapkan Program Latihan Mandiri untuk Pemain

JawaPos.com - Persela Lamongan manfaatkan jeda kompetisi Pengadaian Championship musim 2026/2027 untuk memberikan waktu istirahat kepada para pemain usai selesaikan putaran pertama.

Meski demikian, para penggawa Laskar Joko Tingkir tetap diminta menjaga kondisi fisik melalui program latihan mandiri yang telah disiapkan tim pelatih.

Masa jeda selama sepekan ini dimanfaatkan sejumlah pemain untuk pulang ke kampung halaman dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

Penjaga gawang Persela Rafli Mahreza menjadi salah satu pemain yang menggunakan kesempatan tersebut untuk melepas penat setelah menjalani padatnya persaingan kompetisi.

Namun, libur dari aktivitas latihan bersama tim bukan berarti para pemain benar-benar terbebas dari kewajiban menjaga kebugaran.

Mereka tetap harus menjalankan program latihan secara mandiri dan melaporkan perkembangan latihan setiap hari kepada tim pelatih.

Program tersebut diberikan agar kondisi fisik pemain tidak mengalami penurunan selama masa jeda.

Selain kebugaran, para pemain juga diminta mempertahankan kemampuan teknis sesuai posisi masing-masing.

Bagi Rafli, menjaga sentuhan bola menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan selama menjalani latihan mandiri.

Sebagai penjaga gawang, dia perlu memastikan kemampuan serta refleksnya tetap terjaga sebelum kembali mengikuti latihan bersama rekan-rekannya.

Rafli juga menilai persaingan antar tim di Pengadaian Championship musim ini terasa lebih ketat dibandingkan musim sebelumnya.

Persela berada di Grup B yang dihuni sejumlah tim dengan persiapan cukup matang dan kualitas pemain yang relatif merata.

Situasi tersebut membuat setiap pertandingan membutuhkan kerja keras dan konsentrasi tinggi.

Persaingan antartim yang semakin kompetitif juga menjadi tantangan tersendiri bagi Persela dalam upaya memperbaiki posisi di klasemen.

Sebelumnya, Persela menutup putaran pertama Grup B dengan hasil kurang memuaskan.

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Tim asal Lamongan tersebut harus mengakui keunggulan Kendal Tornado FC setelah kalah telak dengan skor 1-4 dalam pertandingan yang berlangsung pada Minggu (8/11).

Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum memasuki putaran kedua.

Persela membutuhkan persiapan lebih matang agar bisa tampil lebih konsisten dan kembali bersaing dalam perebutan poin.

Rafli sendiri memasang target untuk meningkatkan penampilannya pada paruh kedua kompetisi.

Dia ingin membantu Persela mendapatkan hasil maksimal, baik ketika bermain di kandang maupun saat menjalani pertandingan tandang.

Selain mengevaluasi penampilan tim, penjaga gawang bernomor punggung 21 itu juga bertekad memperbaiki kekurangan dalam permainannya.

Konsistensi dan fokus selama pertandingan menjadi perhatian penting agar Persela bisa meraih hasil lebih baik.

Memasuki hampir dua musim membela Persela, Rafli juga semakin nyaman dengan suasana di Lamongan.