JawaPos.com - Deltras FC mulai memanfaatkan jeda kompetisi Pegadaian Championship 2026/27 untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran kedua.

Selain meningkatkan kebugaran pemain, tim berjuluk The Lobster tersebut juga mulai membenahi organisasi pertahanan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian.

Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu menyebut, para pemain menunjukkan respons positif setelah mendapatkan waktu istirahat selama tiga hari.

Kondisi tersebut menjadi modal awal bagi tim pelatih untuk kembali meningkatkan intensitas latihan setelah menyelesaikan putaran pertama.

Sebelumnya, Deltras FC harus menelan kekalahan 1-2 saat menghadapi Persipura Jayapura pada Sabtu (7/11).

Hasil tersebut membuat The Lobster memperpanjang catatan tanpa kemenangan menjadi lima pertandingan beruntun, dengan rincian tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Catatan tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi Leonard bersama jajaran staf pelatih. Terlebih, Deltras FC membutuhkan perbaikan agar bisa tampil lebih konsisten ketika kompetisi kembali bergulir.

Setelah pertandingan terakhir putaran pertama, para pemain mendapatkan jatah libur selama tiga hari.

Mereka kemudian kembali menjalani latihan dengan program yang difokuskan untuk mengembalikan kondisi fisik sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.

Leonard menilai para pemain cukup antusias mengikuti program latihan yang telah disiapkan.

Dia juga melihat kondisi anak asuhnya cukup baik setelah melewati masa istirahat.

"Saya rasa mereka dalam kondisi yang fresh. Setelah tiga hari (libur) kita ada sesi latihan, sudah mulai latihan, menurut saya mereka juga cukup antusias dalam menjalani latihan," ujar Leonard.

Pelatih berusia 43 tahun itu menjelaskan, peningkatan kondisi fisik menjadi salah satu prioritas dalam beberapa hari pertama latihan.

Program tersebut dilakukan secara bertahap agar pemain kembali mencapai level kebugaran yang dibutuhkan untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Meski begitu, perhatian Leonard tidak hanya tertuju pada aspek fisik.

Dia juga ingin memastikan setiap pemain memahami tugas dan tanggung jawabnya ketika tim berada dalam situasi bertahan.

Menurut dia, organisasi pertahanan merupakan bagian penting yang harus dimiliki sebuah tim.

Pemahaman mengenai prinsip bertahan, kemampuan individu dalam melakukan penjagaan, hingga koordinasi antarpemain perlu diperbaiki agar Deltras tidak mudah kehilangan keseimbangan permainan.

"Jadi, menurut saya ini satu hal yang paling banget krusial, penting banget di dalam sebuah tim, di mana kita mengerti taktikal bertahan kita, individual defense kita, prinsip-prinsip bertahan kita seperti apa," jelasnya.

Selanjutnya, Deltras FC akan menghadapi Persela Lamongan pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (21/11).

Laga melawan Persela menjadi kesempatan bagi Mochamad Shulton Fajar dan rekan-rekan untuk kembali meraih kemenangan.

Saat ini, Deltras masih berada di peringkat kelima klasemen sementara Grup B dengan koleksi 15 poin.