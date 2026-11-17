JawaPos.com - Persib Bandung mulai mempersiapkan diri menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat hingga penghujung Desember 2026.

Maung Bandung dijadwalkan menjalani 12 pertandingan secara beruntun dalam periode tersebut.

Di tengah tantangan itu, Persib mendapat kabar baik dengan kepastian kembali menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sebagai kandang.

Stadion berkapasitas sekitar 38 ribu penonton tersebut mulai dipersiapkan untuk menggelar pertandingan terdekat Persib melawan wakil Myanmar Shan United pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, Kamis (18/11).

Kembalinya Persib ke GBLA menjadi kabar positif bagi tim, terutama setelah lapangan stadion menjalani pembaruan.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic juga memberikan penilaian awal yang cukup baik terhadap kondisi rumput stadion.

Meski demikian, dia belum ingin memberikan penilaian secara menyeluruh sebelum tim menjalani latihan dan pertandingan resmi di lapangan tersebut.

"Sejauh ini terlihat bagus. Kita pastikan tiga pertandingan berikutnya kita ada di sini, lalu kita jalani laga tandang, dan kemudian kita nilai setelah tiga pertandingan itu. Namun, sejauh ini terlihat bagus, tapi kita akan lihat nanti setelah sesi latihan dan pertandingan, apa yang akan terjadi," kata Tolic.

Menurut dia, kondisi lapangan akan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang permainan Persib.

Apalagi, tim harus menghadapi rangkaian pertandingan dengan intensitas tinggi dalam beberapa pekan ke depan.

Dengan 12 pertandingan yang harus dijalani hingga akhir Desember, Persib dituntut memiliki kondisi fisik dan kesiapan pemain yang terjaga.

Rotasi serta pengelolaan kebugaran menjadi pekerjaan penting bagi tim pelatih agar para pemain bisa tampil konsisten.

Tolic berharap seluruh pemain Persib dapat tersedia sepanjang periode padat tersebut.

Kedalaman skuad akan sangat dibutuhkan untuk menjaga performa tim ketika harus bermain dengan jarak pertandingan yang berdekatan.

"Saya harap dalam 12 pertandingan berikutnya yang kita jalani secara terus-menerus, kita bisa memiliki seluruh skuat yang tersedia," tegas dia.

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Di sisi lain, Tolic juga memberikan kabar positif mengenai perkembangan kondisi kebugaran pemain.

Meski belum seluruh anggota tim mengikuti sesi latihan secara lengkap, proses pemulihan sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami masalah kebugaran terus menunjukkan perkembangan.

Pelatih asal Kroasia tersebut menyebut tim medis dan staf pelatih terus bekerja sama untuk memastikan kondisi para pemain kembali optimal.

"Tapi sejauh ini saya juga senang karena kesehatan para pemain sedang membaik. Kita bekerja keras untuk bekerja sama dengan semua spesialis medis. Jadi ya, kita baik-baik saja dengan hal ini, tidak ada masalah," ungkapnya.

Kondisi tersebut tentu menjadi modal penting bagi Persib sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut konsistensi.