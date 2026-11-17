JawaPos.com - PSS Sleman membuat keputusan penting di tengah jeda kompetisi BRI Super League 2026/27.

Manajemen Super Elang Jawa resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih Pieter Huistra setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama pada Senin (16/11/2026).

Kabar tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi klub.

Keputusan berpisah diambil setelah melalui komunikasi dan pertimbangan bersama dengan tetap mengedepankan hubungan baik serta sikap saling menghormati.

Manajemen PSS Sleman juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme Pieter Huistra selama menangani tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut.

Kontribusi pelatih asal Belanda itu menjadi bagian dari perjalanan PSS Sleman dalam mengarungi kompetisi musim ini.

Meski demikian, kedua pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama.

Berakhirnya kebersamaan dengan Pieter Huistra tidak lepas dari evaluasi yang tengah dilakukan manajemen PSS Sleman.

Klub ingin melakukan pembenahan terhadap sejumlah aspek, terutama untuk meningkatkan performa tim dalam persaingan BRI Super League 2026/27.

Manajemen berharap keputusan ini bisa menjadi momentum bagi PSS untuk melakukan penyesuaian dan mempersiapkan tim dengan lebih baik dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Sepanjang kompetisi musim ini, perjalanan PSS Sleman memang belum berjalan sesuai harapan.

Hingga pekan kesembilan, Super Elang Jawa masih kesulitan keluar dari papan bawah klasemen sementara.

Dari sembilan pertandingan yang telah dimainkan, PSS baru mengoleksi satu kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan.

Hasil tersebut membuat tim asal Sleman itu menempati peringkat ke-16 klasemen sementara.

Catatan produktivitas gol mereka juga belum cukup meyakinkan. PSS telah mencetak 12 gol, tetapi sudah kebobolan sebanyak 17 kali.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi jika ingin memperbaiki posisi di klasemen.

Kepergian Pieter Huistra pun menjadi salah satu langkah yang diambil manajemen untuk membawa perubahan bagi tim.

Terlebih, kompetisi masih menyisakan banyak pertandingan yang harus dijalani.

Setelah berpisah dengan Pieter Huistra, perhatian PSS Sleman kini tertuju pada pertandingan pekan ke-10.

Mereka dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Jumat (20/11) sore.

Pertandingan tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi PSS. Selain berusaha memperbaiki posisi di klasemen,