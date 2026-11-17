Isenmulang Kalteng FC Jamu Borneo FC di Tuah Pahoe, Gufroni Berharap Stadion Penuh

JawaPos.com - Isenmulang Kalteng FC akan menjalani pertandingan kandang yang cukup spesial pada lanjutan kompetisi BRI Super League 2026/27 akhir pekan ini.

Tim berjuluk Laskar Isen Mulang tersebut dijadwalkan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya.

Pertandingan ini menjadi momen yang dinantikan karena untuk pertama kalinya Isenmulang Kalteng FC bisa menggunakan Stadion Tuah Pahoe sebagai kandang sendiri musim ini.

Sebelumnya, tim besutan Mundari Karya harus menjalani sejumlah pertandingan kandang di luar Kalimantan Tengah.

Beberapa stadion yang sempat digunakan sebagai markas sementara di antaranya PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung; Stadion Maguwoharjo, Sleman; hingga Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Kembalinya Isenmulang Kalteng FC ke Palangka Raya tentu menjadi kabar positif, terutama bagi para pemain yang akhirnya bisa merasakan atmosfer pertandingan di hadapan pendukung sendiri.

Salah satu pemain Isenmulang Kalteng FC, Gufroni Al Maruf, menyambut baik kesempatan tersebut.

Dia menilai bermain di Stadion Tuah Pahoe akan memberikan suasana berbeda dibandingkan pertandingan kandang yang selama ini harus dijalani di luar daerah.

"Menurut saya pastinya ini hal yang sangat positif karena kami bisa bermain kandang sendiri dan atmosfer pertandingan juga tentu berbeda dibandingkan pertandingan kandang sebelumnya," ujar Gufroni.

Pemain yang pernah memperkuat Dewa United Banten FC itu juga berharap masyarakat Kalimantan Tengah bisa memberikan dukungan langsung kepada tim.

Menurut dia, kehadiran suporter di stadion akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk meraih hasil maksimal.

"Sebagai pemain tentu kami berharap dukungan penuh masyarakat pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah untuk meramaikan stadion saat pertandingan hari Minggu," ungkap Gufroni.

Dukungan suporter tentu akan menjadi salah satu faktor penting bagi Isenmulang Kalteng FC dalam menghadapi Borneo FC Samarinda.

Terlebih, pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim untuk menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan publik sendiri.