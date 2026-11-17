JawaPos.com - Persebaya Surabaya akhirnya kembali meraih kemenangan setelah melewati tiga pertandingan tanpa hasil maksimal.

Green Force sukses menaklukkan Western Australia Football Team dengan skor 4-3 dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11).

Kemenangan ini disambut positif oleh penjaga gawang Persebaya, Ernando Ari Sutaryadi.

Menurut dia, hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim sebelum kembali menjalani persaingan di Super League 2026/27.

Persebaya sempat tertinggal lebih dahulu dalam pertandingan tersebut.

Namun, skuad asuhan Bernardo Tavares mampu bangkit dan membalikkan keadaan melalui empat gol yang dicetak Risto Mitrevski pada menit ke-63, Alfan Suaib (64'), Alex Martins (72'), serta Gledson Paixao pada menit ke-89.

Gol terakhir Gledson sekaligus memastikan kemenangan Persebaya dengan skor 4-3.

Hasil ini menjadi angin segar bagi Green Force yang sebelumnya kesulitan mendapatkan kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Usai pertandingan, Ernando mengakui bahwa kemenangan tersebut memiliki arti penting bagi kondisi mental tim.

Dia berharap hasil positif ini bisa menjadi awal untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain.

"Ini salah satu mungkin kepercayaan diri kita untuk menghadapi laga selanjutnya. Ini salah satu momen penting pada hari ini kita menunjukkan pada coach, pada semua suporter bahwa kita bisa memberikan yang terbaik," kata Ernando dalam sesi konferensi pers.

Selain hasil akhir, Ernando juga menyoroti kesempatan bermain yang diberikan Bernardo Tavares kepada sejumlah pemain.

Beberapa di antaranya merupakan pemain yang sebelumnya belum banyak mendapatkan menit bermain, termasuk mereka yang baru pulih dari cedera.

Dia menilai kesempatan tersebut memberikan keuntungan bagi Persebaya.

Pemain seperti Alfan Suaib dan Matheus Lagoa bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membangun kepercayaan diri.

Bertambahnya pemain yang siap tampil juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Bernardo Tavares.

Pelatih asal Portugal itu kini memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan komposisi pemain dalam pertandingan berikutnya.

"Itu sangat membantu untuk tim kita dan lebih banyak pemain yang bisa coach pilih untuk pertandingan selanjutnya," terang kiper asal Semarang tersebut.

Kemenangan atas Western Australia diharapkan menjadi momentum kebangkitan Persebaya.

Meski hanya berstatus laga persahabatan, hasil tersebut setidaknya memberikan dorongan positif bagi kondisi tim.

Namun, Ernando mengingatkan bahwa Persebaya tidak boleh terlalu lama larut dalam kemenangan.

Pasalnya, Green Force sudah ditunggu pertandingan berikutnya melawan Java United.

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"Dan juga bisa memberikan mungkin sedikit napas senang karena kita pertandingan selanjutnya adalah yang terpenting melawan Java United," tandas Ernando.