Berlangsung Sengit, Bali United FC Jajal Kekuatan Timnas Indonesia dalam Latihan Bersama

JawaPos.com - Bali United FC bermain imbang 1-1 saat menjalani latihan bersama Timnas Indonesia di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/11) malam.

Pertandingan yang berlangsung cukup sengit tersebut menjadi bagian dari persiapan kedua tim selama jeda FIFA Matchday November 2026.

Timnas Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan di Bali sejak 9 November 2026 mendapat kesempatan untuk menguji kemampuan menghadapi klub peserta Super League tersebut.

Pemusatan latihan skuad Garuda dijadwalkan berlangsung hingga 17 November 2026 di Bali United Training Center, Gianyar.

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai pertandingan tersebut berjalan menarik.

Dia juga mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama dalam menerapkan strategi baru yang sedang dikembangkan tim.

Dalam pertandingan tersebut, Bali United melakukan sejumlah penyesuaian komposisi pemain.

Arjuna dipercaya mengisi posisi wing back untuk menggantikan Ricky yang sedang absen. Sementara itu, Jay dimainkan di sektor penyerang kiri sejak awal pertandingan.

Meski menghadapi Timnas Indonesia, Serdadu Tridatu mampu memberikan perlawanan.

Namun, skuad Garuda lebih dahulu membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui Arlyansyah Abdulmanan.

Gol tersebut tercipta lewat skema serangan balik cepat yang berhasil menembus pertahanan Bali United.

Arlyansyah sukses menaklukkan Fitrul Dwi Rustapa dan membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, situasi pertandingan berubah setelah Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain.

Alfharezzi Buffon menerima kartu merah langsung pada menit ke-54 setelah melakukan pelanggaran yang dinilai wasit menggagalkan peluang mencetak gol (DOGSO).

Keunggulan jumlah pemain kemudian dimanfaatkan Bali United untuk meningkatkan tekanan.

Usaha tersebut membuahkan hasil pada menit ke-68. Remco Balk berhasil mencetak gol penyeimbang setelah Serdadu Tridatu menerapkan tekanan tinggi di area pertahanan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia sebenarnya sempat memiliki peluang untuk kembali unggul pada menit ke-72 melalui tendangan penalti Jens Raven.

Namun, gol tersebut dianulir wasit karena eksekusi penalti dinilai tidak sah.

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Hingga pertandingan berakhir, kedua tim tidak mampu menambah gol. Skor 1-1 pun menjadi hasil akhir latihan bersama tersebut.

Johnny Jansen menganggap pertandingan ini memberikan pengalaman berharga, terutama bagi pemain muda Bali United yang mendapat kesempatan tampil.

Menurut dia, situasi ketika lawan bermain dengan 10 pemain juga menjadi bahan pembelajaran bagi timnya.

Sementara itu, setelah agenda FIFA Match Day selesai, Bali United akan kembali fokus menghadapi kompetisi domestik.