Bukan Bek Kiri, Tim Geypens Dipasang Jadi Gelandang di Timnas Indonesia, Ini Kata Johnny Jansen

JawaPos.com - Penampilan Tim Geypens saat memperkuat Timnas Indonesia dalam latihan bersama melawan Bali United mendapat perhatian dari pelatih Serdadu Tridatu Johnny Jansen.

Geypens yang biasanya bermain sebagai bek kiri, kali ini dipercaya mengisi posisi gelandang bertahan atau nomor enam.

Pertandingan latihan bersama antara Bali United dan Timnas Indonesia tersebut berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (16/11) malam.

Dalam kesempatan itu, Geypens tampil sejak menit pertama dengan menjalankan peran yang biasa diberikan Johnny Jansen ketika membela Bali United.

Pemain berusia muda tersebut mendapat kesempatan bermain di lini tengah meski posisi utamanya berada di sektor kiri pertahanan.

Selama 45 menit babak pertama, Geypens dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Kemampuan bermain di beberapa posisi menjadi salah satu kelebihan Geypens.

Hal tersebut juga mendapat perhatian dari pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang memberikan pujian terhadap penampilannya.

Johnny Jansen turut mengapresiasi penilaian tersebut.

Pelatih asal Belanda itu mengaku senang melihat anak asuhnya mampu menunjukkan kemampuan terbaik ketika mendapat kesempatan bersama skuad Garuda.

"Jika melihat statistik memang Tim Geypens mampu bermain dengan baik dan dia mampu membuktikan ketika di Timnas. Saya senang dengan kemampuan yang diberikan Tim Geypens sejauh ini dan pelatih Timnas bisa melihatnya juga sehingga dia pantas mendapatkannya," ujar Johnny Jansen.

Menurut Johnny, kesempatan yang didapatkan Geypens bersama Timnas Indonesia menjadi bukti bahwa perkembangan sang pemain selama berlatih di Bali United berjalan positif.

Selain Geypens, Bali United juga mengirimkan pemain lainnya untuk mengikuti agenda pemusatan latihan Timnas Indonesia, yakni Jens Raven.

Penyerang muda tersebut juga mendapat kesempatan tampil dalam pertandingan latihan bersama.

Bahkan, Jens Raven sempat mencetak gol melalui titik penalti pada babak kedua. Namun, gol tersebut akhirnya dianulir oleh wasit.

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Johnny Jansen mengaku bangga melihat kedua pemainnya mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia.

Dia menilai pemanggilan tersebut menjadi hasil positif dari proses latihan yang dijalani para pemain di level klub.

"Saya senang melihat mereka bermain di sana (Timnas Indonesia) yang artinya program latihan di klub sangat baik sehingga mereka berkembang dan mendapat kesempatan bersama Timnas Indonesia. Saya senang mereka bermain bersama Timnas Indonesia," kata Johnny.

Setelah menyelesaikan agenda latihan bersama Timnas Indonesia pada jeda FIFA Match Day, Bali United kini kembali bersiap menghadapi jadwal kompetisi.