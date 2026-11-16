Ezequiel Vidal Nyaman di PSIM Yogya, Ungkap Alasan Betah Berkarier di Indonesia

JawaPos.com - Gelandang asal Argentina Norberto Ezequiel Vidal mencatatkan pencapaian istimewa dalam perjalanan kariernya di sepak bola Indonesia.

Pemain yang akrab disapa Pulga tersebut kini telah mengoleksi 101 penampilan di kompetisi liga Tanah Air.

Catatan itu diraih saat memperkuat PSIM Jogja menghadapi Dewa United Banten FC di Stadion Sultan Agung, Jumat (6/11).

Pertandingan tersebut menjadi penanda perjalanan panjang Vidal yang sudah berkarier di Indonesia sejak 2022.

Pulga mengaku tidak pernah membayangkan bisa mencapai lebih dari 100 penampilan selama bermain di Indonesia.

Dia pun bersyukur atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan sejumlah klub kepadanya.

"Sejujurnya, saya tidak membayangkan bisa mencapai 100 laga lebih di Indonesia. Saya bersyukur kepada Tuhan atas pencapaian ini. Saya juga berterima kasih kepada PSIM dan Persita yang telah percaya kepada saya," ujar Pulga.

Perjalanan Vidal di sepak bola Indonesia dimulai bersama Persita Tangerang pada musim 2022/2023.

Saat itu, dia tampil cukup produktif dengan mencatatkan 10 gol dan tujuh assist dari 30 pertandingan.

Kontribusinya berlanjut pada musim 2023/2024. Bersama Pendekar Cisadane, gelandang asal Argentina tersebut kembali mencatatkan 30 penampilan dengan torehan tujuh gol dan delapan assist.

Setelah dua musim bersama Persita, Vidal mencoba pengalaman baru dengan bergabung bersama Punjab FC di kompetisi India pada musim 2024/2025.

Selama berkarier di Negeri Bollywood, dia membukukan 22 penampilan, tujuh gol, dan tiga assist.

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Namun, perjalanan tersebut tidak berlangsung lama. Pada musim 2025/2026, Pulga kembali ke Indonesia setelah menerima tawaran dari PSIM yang baru saja promosi ke kasta tertinggi.

Bersama Laskar Mataram, dia langsung menjadi salah satu pemain penting. Vidal mencatatkan 32 penampilan dengan koleksi delapan gol dan lima assist pada musim pertamanya.

Pulga mengaku lebih mudah beradaptasi karena sudah mengenal karakter kompetisi, budaya, cuaca, hingga pemain lokal.

Dukungan suporter juga menjadi salah satu alasan dirinya merasa nyaman berada di Yogyakarta.

Memasuki musim 2026/2027, peran Vidal masih belum tergantikan. Dalam sepuluh pertandingan yang telah dijalani PSIM, dia selalu dipercaya tampil sebagai starter.

Konsistensi tersebut tidak terlepas dari upayanya menjaga kondisi fisik agar selalu siap bermain.

Dia mengaku bersyukur karena sejauh ini bisa terhindar dari cedera.

Salah satu kenangan terbaiknya bersama PSIM adalah ketika mencetak gol pada menit akhir melawan Persebaya, 8 Agustus 2025.

Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan dan menjadi gol pertama PSIM di kasta tertinggi setelah sekian lama.

Kini, setelah melewati 101 pertandingan di Indonesia, Pulga berharap bisa terus memberikan kontribusi untuk Laskar Mataram.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada suporter yang selama ini memberikan dukungan, termasuk kepada keluarganya.