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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 17 November 2026 | 03.13 WIB

Arlyansyah Abdulmanan Gabung Timnas Indonesia, Momen Bersejarah untuk Pemain Muda Persija

Pemain muda Persija Arlyansyah Abdulmanan bangga bergabung Timnas Indonesia. (Dok. I.League) - Image

Pemain muda Persija Arlyansyah Abdulmanan bangga bergabung Timnas Indonesia. (Dok. I.League)

JawaPos.com – Arlyansyah Abdulmanan mengaku bangga mendapat kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia senior dalam pemusatan latihan di Bali pada 9–17 November 2026.

Panggilan tersebut menjadi pencapaian penting dalam perjalanan karier pemain muda Persija Jakarta itu.

Bagi Arlyansyah, kesempatan masuk skuad asuhan John Herdman bukan sekadar pengalaman baru.

Pemanggilan ini juga menjadi salah satu bukti dari kerja keras dan proses panjang yang selama ini dijalaninya untuk mewujudkan cita-cita mengenakan seragam Merah Putih.

Keinginan memperkuat Timnas Indonesia sudah tumbuh sejak Arly masih kecil. Dia kemudian mulai merintis jalan menuju impian tersebut melalui berbagai jenjang tim nasional kelompok usia.

Sepanjang 2024 hingga 2025, Arlyansyah tercatat pernah mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-19, U-20, dan U-23.

Pengalaman itu jadi bagian penting dari proses perkembangannya sebagai pesepak bola profesional.

Kini, pemain jebolan Persija Elite Pro Academy (EPA) itu mendapat kesempatan untuk naik ke level berikutnya.

Masuk dalam pemusatan latihan tim senior tentu menjadi pencapaian tersendiri, sekaligus membuka peluang baginya untuk terus berkembang di level tertinggi sepak bola nasional.

Arlyansyah juga berharap pencapaiannya bisa menjadi motivasi bagi para pemain muda yang masih menimba ilmu di akademi Persija.

Dia berpesan agar mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan karier.

Menurutnya, kesempatan untuk berkembang selalu terbuka bagi pemain yang mau bekerja keras dan menjalani setiap tahapan dengan sungguh-sungguh.

“Untuk teman-teman di akademi, tetap semangat, percaya dengan proses, dan jangan pernah berhenti bekerja keras.

Kesempatan bisa datang kapan saja, jadi manfaatkan setiap latihan dan pertandingan untuk terus berkembang,” ucap Arly.

Pemain berusia 20 tahun tersebut juga mengingatkan bahwa memiliki cita-cita besar merupakan hal penting bagi setiap pesepak bola muda.

Namun, impian tersebut harus diimbangi dengan fokus, konsistensi, serta kemauan untuk terus belajar.

Arly tidak ingin para pemain muda merasa minder untuk memiliki target tinggi dalam karier sepak bola mereka.

“Jangan takut bermimpi tinggi, karena saya juga memulai dari proses yang sama. Yang terpenting tetap rendah hati, konsisten, dan jangan cepat puas,” tutur Arly.

Selain Arlyansyah, Persija Jakarta juga mengirimkan lima pemain lainnya untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali.

Mereka adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan.

Dua nama terakhir juga merupakan pemain yang pernah menimba ilmu di Persija EPA.

Kehadiran enam pemain tersebut menjadi kabar positif bagi Persija.

Selain menunjukkan kontribusi pemain klub terhadap Timnas Indonesia, kesempatan ini juga menjadi bukti bahwa pembinaan pemain muda dapat membuka jalan menuju level tertinggi sepak bola nasional.

Bagi Arlyansyah sendiri, pemanggilan kali ini menjadi langkah baru dalam perjalanan kariernya.

Mimpi yang dahulu hanya ia bayangkan kini mulai mendekati kenyataan. Tantangan berikutnya adalah membuktikan kemampuan dan memanfaatkan kesempatan di lingkungan Timnas senior.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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Tags

arlyansyahtimnas indonesiapersija jakartapemain muda

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