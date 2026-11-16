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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 17 November 2026 | 03.04 WIB

Persib Bandung Matangkan Taktik Jelang Hadapi Shan United, Teja Paku Alam Ungkap Persiapan

Persib Bandung matangkan persiapan jelang laga lawan Shan United di ACC Shopee Cup 2026. (Istimewa) - Image

Persib Bandung matangkan persiapan jelang laga lawan Shan United di ACC Shopee Cup 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan menghadapi Shan United dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.

Skuad Maung Bandung mulai meningkatkan intensitas latihan, terutama dalam mempersiapkan strategi dan taktik untuk menghadapi wakil Myanmar tersebut.

Pertandingan Persib Bandung melawan Shan United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11).

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib Bandung tentu ingin memanfaatkan keuntungan kandang untuk meraih hasil maksimal.

Persiapan tim kini mulai memasuki tahap yang lebih spesifik.

Di bawah arahan pelatih kepala Igor Tolic, para pemain mendapatkan materi latihan taktik sebagai bagian dari persiapan menghadapi karakter permainan Shan United.

Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, menyebut persiapan tim sejauh ini berjalan dengan baik.

Dia mengatakan, tim pelatih sudah mulai memberikan materi taktik untuk meningkatkan kesiapan pemain sebelum pertandingan.

"Persiapannya sangat baik juga, kami mulai melakukan pelatihan taktik juga dari Coach Igor," ujar Teja.

Menurut Teja, latihan taktik menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan kali ini.

Pasalnya, Persib Bandung perlu memahami kekuatan calon lawan agar bisa menentukan pendekatan permainan yang tepat.

Meski begitu, Teja mengakui bahwa dirinya belum mengetahui secara mendalam kekuatan Shan United.

Informasi mengenai permainan tim asal Myanmar tersebut masih perlu dipelajari bersama sebelum pertandingan berlangsung.

Dia memperkirakan Igor Tolic akan memberikan tayangan video pertandingan Shan United kepada seluruh pemain.

Melalui analisis tersebut, skuad Persib Bandung diharapkan bisa mendapatkan gambaran mengenai pola permainan, kelebihan, hingga potensi ancaman yang dimiliki lawan.

"Ya, sebelumnya saya belum tahu juga kekuatannya gimana. Mungkin besok Coach Igor bakal memberikan kita video, mungkin secara bersama-sama," ucap Teja.

Analisis melalui tayangan video memang menjadi salah satu cara bagi tim untuk mengenali karakter permainan lawan.

Dengan mempelajari pertandingan sebelumnya, pemain bisa lebih memahami pergerakan lawan dan mengantisipasi situasi yang mungkin muncul di lapangan.

Bagi Persib Bandung, pertandingan melawan Shan United menjadi kesempatan untuk melanjutkan persaingan di ACC Shopee Cup 2026 dengan hasil positif.

Apalagi, dukungan Bobotoh di Stadion GBLA diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain.

Dengan persiapan yang terus berjalan, Persib Bandung memiliki waktu untuk menyempurnakan strategi sebelum turun bertanding.

Fokus tim kini tidak hanya pada kesiapan fisik, tetapi juga pemahaman taktik agar bisa tampil maksimal saat menghadapi Shan United.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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