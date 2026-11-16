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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 17 November 2026 | 02.48 WIB

Peralta Kirim Pesan untuk Bobotoh Jelang Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup

Pemain Persib Bandung Mariano Peralta. (Taofik Ahmad Hidayat/Radar Bandung) - Image

Pemain Persib Bandung Mariano Peralta. (Taofik Ahmad Hidayat/Radar Bandung)

JawaPos.com - Penyerang Persib Bandung Mariano Peralta ajak Bobotoh untuk memberikan dukungan saat Maung Bandung menghadapi Shan United dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Kamis (19/11).

Peralta berharap Bobotoh bisa memenuhi stadion untuk memberikan semangat kepada para pemain Persib Bandung.

Menurut Peralta, Shopee Cup bukan sekadar kompetisi antarklub di kawasan Asia Tenggara.

Turnamen ini memiliki persaingan yang cukup ketat karena diikuti sejumlah tim berkualitas, termasuk klub-klub yang memiliki pengalaman tampil di kompetisi antarklub Asia.

Dia menilai setiap pertandingan di Shopee Cup membutuhkan persiapan dan konsentrasi tinggi.

Karena itu, Persib Bandung tidak boleh menganggap remeh lawan yang akan dihadapi, termasuk Shan United asal Myanmar.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya saat lawan Port, banyak tim bagus ASEAN di Shopee Cup. Setiap pertandingannya sulit," ujar Peralta setelah menjalani sesi latihan di lapangan pendamping GBLA, Senin (16/11).

Peralta juga menyoroti pencapaian Shan United di kompetisi domestik. Klub asal Myanmar tersebut memiliki catatan prestasi yang cukup impresif dalam beberapa musim terakhir.

Jika Persib Bandung dikenal dengan keberhasilannya meraih gelar juara liga domestik tiga musim berturut-turut, Shan United bahkan mampu mencatatkan enam gelar MLeague secara beruntun.

Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Persib Bandung perlu mewaspadai kekuatan calon lawannya.

Apalagi, pertandingan ini merupakan bagian dari persaingan di level regional yang mempertemukan klub-klub terbaik dari sejumlah negara Asia Tenggara.

Bagi Peralta, target Persib Bandung di Shopee Cup sudah jelas.

Dia ingin timnya mampu meraih kemenangan dalam setiap pertandingan yang dijalani, baik ketika bermain di kandang maupun saat bertandang ke markas lawan.

Dukungan Bobotoh pun dianggap menjadi salah satu faktor penting untuk membantu Persib mencapai target tersebut.

"Ini turnamen besar, kami ingin memenangkan setiap pertandingannya. Jadi kami mengharapkan Bobotoh mendukung kami di tiap pertandingannya, baik tandang maupun kandang," tegas pemain asal Argentina tersebut.

Ajakan Peralta menjadi pesan bagi Bobotoh untuk kembali memberikan dukungan penuh kepada Persib Bandung.

Kehadiran suporter di GBLA diharapkan bisa menambah motivasi pemain dalam menghadapi Shan United sekaligus menjaga peluang Maung Bandung bersaing di Shopee Cup 2026/2027.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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Tags

persib bandungbobotohshan unitedShopee CupMariano Peralta

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