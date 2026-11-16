Luka Menalo Punya Motivasi Tinggi, Persib Targetkan Kemenangan atas Shan United di GBLA

JawaPos.com - Penyerang Persib Bandung Luka Menalo memiliki motivasi tambahan menjelang pertandingan melawan Shan United dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.

Pemain asal Kroasia itu berharap bisa kembali memberikan penampilan terbaik untuk membantu Maung Bandung meraih kemenangan.

Persib dijadwalkan menjamu wakil Myanmar tersebut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11).

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi kesempatan bagi Persib untuk melanjutkan tren positif di kompetisi Asia.

Bagi Menalo, pertandingan ini juga memiliki arti tersendiri.

Dia ingin kembali memberikan kontribusi maksimal seperti yang pernah dilakukannya saat Persib menghadapi Port FC di Thailand pada 8 Oktober 2026.

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Meski demikian, Menalo mengakui belum memiliki banyak informasi mengenai kekuatan Shan United.

Dia menyebut timnya masih membutuhkan waktu untuk mempelajari permainan calon lawannya tersebut.

Menurutnya, proses analisis akan dilakukan bersama tim pelatih dalam beberapa hari menjelang pertandingan.

Dengan begitu, Persib bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kekuatan dan karakter permainan Shan United.

"Ya, kami belum menonton pertandingan mereka dan belum memiliki informasi yang cukup tentang mereka. Namun, dalam beberapa hari ke depan, kami akan melihat dan menganalisis mereka. Saya rasa tidak akan ada masalah berarti," kata Menalo.

Dia juga mengaku pernah melihat bagaimana Shan United bermain dalam pertandingan sebelumnya.

Karena itu, pemain bernomor punggung 9 tersebut menilai laga nanti berpotensi menjadi pertandingan yang menarik.

Kepercayaan diri Menalo tidak lepas dari penampilannya saat Persib mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 di Stadion Thammasat, Thailand.

Dalam pertandingan tersebut, Persib sempat tertinggal lebih dahulu sebelum akhirnya membalikkan keadaan.

Menalo turut berperan dalam kemenangan tersebut dengan menyumbangkan assist untuk gol Berguinho.

Tidak berhenti sampai di situ, dia juga mencetak gol melalui sundulan pada masa injury time menit 90+6.

Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan Persib atas wakil Thailand itu.

Penampilan impresif tersebut membuat Menalo mendapatkan penghargaan Shopee Star of the Match.

Pengalaman itu menjadi modal positif baginya untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Menalo berharap bisa kembali mengulang penampilan serupa saat Persib menjamu Shan United.

Apalagi, kesempatan bermain di hadapan Bobotoh menjadi tambahan semangat tersendiri.

"Ya, tentu saja ini menjadi motivasi ekstra. Saya berharap hal itu bisa terjadi di setiap pertandingan, meskipun itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Namun, saya harap hal itu bisa terulang kembali," tandas Menalo.

Dengan motivasi tersebut, Menalo diharapkan kembali menjadi salah satu pemain penting Persib.