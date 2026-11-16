Alta Ballah Belajar Banyak dari John Herdman, Soroti Detail dan Ketegasan Sang Pelatih

JawaPos.com - Kesempatan bergabung dengan Timnas Indonesia senior menjadi pengalaman berharga bagi Alta Ballah.

Pemain Dewa United Banten FC tersebut tidak hanya mendapat kesempatan berlatih bersama para pemain terbaik Tanah Air, tetapi juga bisa mengenal lebih dekat sosok pelatih kepala John Herdman.

Alta mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia senior yang berlangsung selama sepekan di Bali.

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Pemanggilan ini menjadi apresiasi atas penampilannya bersama Dewa United di kompetisi BRI Super League 2026/27.

Selama mengikuti agenda tim nasional, Alta mengaku mendapatkan sejumlah pengalaman baru.

Salah satu hal yang cukup menarik perhatiannya adalah kesempatan melihat langsung bagaimana John Herdman menjalankan tugas sebagai pelatih.

Pemain yang identik dengan nomor punggung 37 itu mengaku terkesan dengan kepribadian dan cara kerja pelatih asal Inggris tersebut.

Menurut Alta, John Herdman merupakan sosok pelatih yang memiliki perhatian besar terhadap detail.

Hal itu terlihat dari bagaimana dirinya memperhatikan berbagai aspek dalam proses latihan maupun ketika berinteraksi dengan pemain.

"Menurut saya, Coach John (Herdman) adalah sosok pelatih yang sangat luar biasa. Beliau sangat detail dalam setiap hal yang sangat diperhatikan," kata Alta.

Selain memiliki perhatian terhadap detail, John Herdman juga dinilai mampu membangun hubungan yang baik dengan para pemain.

Alta melihat sang pelatih sebagai sosok yang ramah dan terbuka. Meski demikian, John tetap memiliki ketegasan yang diperlukan untuk memimpin sebuah tim.

"Selain itu, beliau juga sangat ramah dan terbuka dengan para pemain, tapi tetap punya ketegasan yang kuat sebagai seorang pelatih," sambung Alta.

Pengalaman tersebut menjadi kesempatan bagi Alta untuk menambah wawasan sebagai pemain profesional.

Dia mengaku bisa mempelajari banyak hal, terutama mengenai pendekatan seorang pelatih dalam membangun hubungan dengan anak asuhnya.

"Saya pribadi sangat kagum dengan cara beliau bekerja dan bagaimana beliau membangun hubungan dengan para pemain. Banyak hal positif yang bisa saya pelajari dari beliau," tutupnya.

Pemanggilan Alta ke Timnas Indonesia juga tidak lepas dari kontribusinya bersama Dewa United sepanjang musim ini.

Berdasarkan catatan hingga saat ini, Alta telah tampil dalam sembilan pertandingan bersama Banten Warriors.

Dia membukukan 314 umpan sukses, 18 tekel, 24 intersepsi, dan 16 sapuan.

Catatan tersebut menunjukkan perannya dalam membantu menjaga keseimbangan permainan Dewa United, khususnya ketika menjalankan tugas di lini pertahanan.

Di kompetisi BRI Super League 2026/27, Dewa United juga masih bersaing di papan atas klasemen. Tim berjuluk Banten Warriors itu menempati posisi kedua dengan koleksi 20 poin.

Mereka hanya terpaut satu angka dari Persija Jakarta yang sementara ini berada di puncak klasemen.