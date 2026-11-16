Pemain Garudayaksa FC Berbagi Ilmu dengan SSB Bogor United

JawaPos.com - Garudayaksa FC terus menunjukkan perhatian terhadap pembinaan sepak bola usia dini.

Klub yang akan menjadi kontestan BRI Super League 2026/2027 tersebut menggelar kegiatan coaching clinic bersama Sekolah Sepak Bola (SSB) Bogor United di Lapangan Elang Bondol, Kabupaten Bogor, Sabtu (14/11).

Kegiatan ini dipimpin Asisten Pelatih Garudayaksa FC Zulkifli Syukur.

Sejumlah pemain turut hadir untuk berbagi pengalaman dan memberikan materi latihan kepada para peserta, yakni Paulo Ricardo, Theo Numberi, dan Tristan Ibrahim.

Coaching clinic berlangsung dalam suasana santai dan penuh antusiasme.

Anak-anak SSB Bogor United mendapat kesempatan belajar langsung dari jajaran pelatih dan pemain profesional, mulai dari teknik dasar hingga penerapan nilai-nilai positif dalam sepak bola.

Zulkifli Syukur mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis.

Menurut dia, pembinaan pemain sejak usia dini juga harus memperhatikan pembentukan karakter dan kepribadian.

Pria yang akrab disapa Coach Zul itu ingin anak-anak menikmati setiap proses latihan tanpa kehilangan semangat bermain.

"Yang paling penting pada kegiatan ini adalah bagaimana seluruh pemain terlihat enjoy, menikmati, dan senang," ujar Zulkifli Syukur.

"Karena tentu dari kegiatan ini bukan hanya melulu soal bagaimana kita mengajarkan teknik sepak bola terhadap anak-anak, tetapi bagaimana kita bisa membentuk mereka, membentuk karakter mereka, dan membentuk kepribadian mereka yang dituangkan dalam olahraga, salah satunya sepak bola," sambung Zulkifli.

Kehadiran pemain Garudayaksa FC juga mendapat sambutan positif dari para peserta.

Bek asing Paulo Ricardo mengaku senang bisa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Dia menilai suasana latihan bersama anak-anak memberikan pengalaman tersendiri.

Selain itu, nilai kedisiplinan, rasa hormat, dan kegembiraan menjadi hal penting yang disampaikan selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, Theo Numberi berharap pertemuan tersebut bisa menjadi motivasi tambahan bagi para peserta untuk terus mengembangkan kemampuan.

Menurut dia, konsistensi dalam berlatih menjadi salah satu modal penting bagi anak-anak yang memiliki cita-cita menjadi pesepak bola profesional.

Hal senada disampaikan Tristan Ibrahim. Ia mengaku menikmati kesempatan untuk mengajarkan teknik dasar, khususnya dribbling atau menggiring bola.

Melihat anak-anak mencoba melewati rintangan dan meningkatkan kepercayaan diri menjadi pengalaman menyenangkan baginya.

Dari pihak penyelenggara, pemilik SSB Bogor United sekaligus pemain Persis Solo, Asep Berlian, menyambut baik kolaborasi tersebut.

Dia berharap kegiatan coaching clinic ini tidak berhenti sebagai agenda satu kali, tetapi bisa berkembang menjadi program pembinaan berkelanjutan.

Selain memberikan pengalaman kepada para pemain muda, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelatih SSB Bogor United untuk menambah wawasan.

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Menurut Asep, sinergi antara klub profesional dan sekolah sepak bola memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sepak bola usia dini, khususnya di wilayah Bogor.