TVRI Pegang Hak Siar Piala Dunia U-17 2026, Semua Laga Tayang Gratis!

JawaPos.com - TVRI resmi memegang hak siar Piala Dunia U-17 2026 dan akan menayangkan seluruh pertandingan secara gratis untuk masyarakat Indonesia.

Sebanyak 104 laga turnamen yang digelar di Qatar mulai Kamis (19/11) hingga 13 Desember dapat disaksikan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport.

Seluruh pertandingan bisa dinikmati melalui siaran televisi terestrial atau free to air tanpa perlu berlangganan layanan televisi berbayar.

Masyarakat juga dapat mengakses siaran turnamen tersebut melalui layanan digital MAXStream.

Direktur Utama LPP TVRI Fiki Satari menyebut penayangan gratis ini menjadi komitmen lembaganya agar sepak bola kelas dunia bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

"Bagi kami, sepak bola kelas dunia tidak boleh hanya dinikmati mereka yang mampu berlangganan. Cukup televisi dan antena, dari kota hingga pelosok," kata Fiki dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11).

Fiki menyebut Piala Dunia U-17 bukan sekadar ajang kompetisi bagi pemain muda, melainkan juga panggung awal bagi lahirnya pesepak bola kelas dunia.

Sejumlah pemain ternama pernah mencuri perhatian di turnamen tersebut sebelum berkembang menjadi bintang di level tertinggi.

"Piala Dunia U-17 adalah panggung tempat dunia pertama kali mengenal bintang-bintangnya. Cesc Fabregas, Toni Kroos, dan Phil Foden pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen ini, jauh sebelum mereka menjadi bintang dunia," ujar Fiki Satari.

Meski Timnas Indonesia U-17 tidak berhasil lolos ke putaran final tahun ini, Fiki berharap turnamen tersebut tetap memberikan manfaat bagi perkembangan sepak bola nasional.

Ajang ini dinilai dapat menjadi sarana pembelajaran bagi pemain muda, pelatih, hingga para pembina sepak bola di Tanah Air.

Dia juga mengajak masyarakat untuk tetap memberikan dukungan kepada Garuda Muda yang saat ini tengah berjuang dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2027.

Menurut Fiki, Piala Dunia U-17 dapat menjadi gambaran panggung internasional yang sedang diperjuangkan para pemain muda Indonesia.

"Pada 2023 kita menjadi tuan rumah, dan pada 2025 Garuda Muda mencetak kemenangan pertama Indonesia di Piala Dunia U-17. Piala Dunia U-17 yang kita saksikan bersama adalah gambaran panggung yang sedang mereka kejar," ucap Fiki.

Pengalaman menyiarkan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni hingga Juli lalu menjadi modal TVRI untuk menghadirkan tayangan Piala Dunia U-17 tahun ini.

Berdasar data Nielsen, pangsa penonton gabungan TVRI Nasional dan TVRI Sport selama Piala Dunia 2026 meningkat sepuluh kali lipat.

Angka tersebut naik dari 0,94 persen pada hari biasa menjadi 9,41 persen selama turnamen berlangsung, dengan akumulasi 130 juta penonton televisi.

Sementara itu, survei Lokadata bersama TVRI terhadap 1.176 responden di 10 wilayah menunjukkan 62,2 persen responden yang mengikuti Piala Dunia menyaksikan pertandingan secara langsung melalui TVRI.

Adapun, Piala Dunia U-17 2026 diikuti 48 negara dengan melibatkan lebih dari 1.000 pemain.

Seluruh pertandingan akan berlangsung di delapan lapangan yang berada di kompleks Aspire Zone, Doha, Qatar.

Turnamen dibuka dengan pertandingan tuan rumah Qatar melawan Panama pada Kamis (19/11) pukul 22.30 WIB.

Sementara itu, partai final dijadwalkan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali pada 13 Desember pukul 23.00 WIB.

Baca Juga:Kisah Alan Ruschel Pensiun Usai Bantu Juventude Promosi ke Serie A

Pada fase grup, masyarakat berkesempatan menyaksikan hingga delapan pertandingan setiap hari sesuai jadwal FIFA.