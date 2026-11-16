Persebaya Akhirnya Menang! Ernando Ari: Makin Pede Jelang Lawan Java United

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akhirnya kembali merasakan kemenangan setelah melewati tiga pertandingan tanpa hasil positif.

Keberhasilan menaklukkan Western Australia Football Team dengan skor 4-3 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11), menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Green Force sebelum melanjutkan perjuangan di Super League 2026/27.

Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Ernando Ari Sutaryadi, menyambut kemenangan tersebut sebagai momentum penting untuk membangkitkan mentalitas tim.

Apalagi, skuad asuhan Bernardo Tavares sempat menghadapi periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan sebelumnya.

Kemenangan atas Western Australia Football Team memang tidak diraih dengan mudah oleh Green Force.

Persebaya Surabaya bahkan harus bangkit dari ketertinggalan sebelum memastikan kemenangan dramatis melalui gol pada menit-menit akhir pertandingan.

Empat gol Persebaya Surabaya masing-masing dicetak Risto Mitrevski pada menit ke-63, Alfan Suaib (64'), Alex Martins (72'), dan Gledson Paixao (89').

Gol terakhir Gledson menjadi penentu kemenangan sekaligus menutup pertandingan persahabatan internasional tersebut dengan skor 4-3.

Mengapa Kemenangan Persebaya Surabaya Begitu Penting bagi Ernando Ari? Bagi Ernando Ari, kemenangan atas Western Australia Football Team memiliki makna lebih besar daripada sekadar hasil pertandingan persahabatan.

Hasil tersebut memberikan dorongan psikologis kepada seluruh pemain setelah menjalani periode yang kurang memuaskan.

Kiper asal Semarang itu menilai kemenangan menjadi bukti para pemain Persebaya Surabaya masih memiliki kemampuan untuk memberikan penampilan terbaik.

Terlebih, pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi sejumlah penggawa untuk memperlihatkan kualitas mereka di hadapan pelatih dan suporter.

"Ini salah satu mungkin kepercayaan diri kita untuk menghadapi laga selanjutnya. Ini salah satu momen penting pada hari ini kita menunjukkan pada coach, pada semua suporter bahwa kita bisa memberikan yang terbaik," kata Ernando.

Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya kemenangan bagi kondisi mental skuad Green Force menjelang pertandingan berikutnya.

Setelah beberapa kali gagal mendapatkan hasil maksimal, keberhasilan membalikkan keadaan menjadi modal untuk kembali menatap kompetisi dengan optimisme.

Persebaya Surabaya juga memperlihatkan semangat pantang menyerah ketika menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.

Kemampuan mencetak empat gol setelah sempat tertinggal menunjukkan potensi serangan tim tetap bisa memberikan ancaman kepada lawan.

Pemain yang Baru Pulih dari Cedera Ikut Memberikan Kontribusi Selain mengembalikan kepercayaan diri, kemenangan Persebaya Surabaya menjadi kesempatan penting bagi pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan menit bermain.

Bernardo Tavares memanfaatkan pertandingan persahabatan tersebut untuk memberikan ruang kepada sejumlah penggawa yang membutuhkan kesempatan tampil.

Beberapa pemain bahkan baru kembali setelah menjalani proses pemulihan cedera dan membutuhkan waktu untuk menemukan ritme pertandingan.

Situasi tersebut membuat laga menghadapi Western Australia Football Team menjadi sarana evaluasi penting bagi tim pelatih.

Ernando Ari secara khusus menyoroti kesempatan yang didapatkan Alfan Suaib dan Matheus Lagoa dalam pertandingan tersebut.

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Keduanya menjadi bagian dari upaya Persebaya Surabaya untuk memperkuat kesiapan skuad menghadapi jadwal kompetisi berikutnya.

Alfan Suaib bahkan berhasil memberikan kontribusi langsung melalui gol pada menit ke-64, hanya berselang satu menit setelah gol Risto Mitrevski.

Kontribusi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemain yang membutuhkan kesempatan untuk kembali menunjukkan kemampuannya.

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Sementara itu, kehadiran Matheus Lagoa memberikan tambahan alternatif bagi Bernardo Tavares dalam menyusun komposisi pemain.

Semakin banyak penggawa yang kembali siap bertanding, semakin besar pula pilihan pelatih untuk menentukan strategi sesuai kebutuhan pertandingan.

"Itu sangat membantu untuk tim kita dan lebih banyak pemain yang bisa coach pilih untuk pertandingan selanjutnya," terang kiper asal Semarang tersebut.

Ernando melihat bertambahnya pemain yang siap tampil sebagai perkembangan positif bagi Persebaya Surabaya.

Kondisi tersebut juga membuka peluang terciptanya persaingan sehat antarpemain untuk mendapatkan tempat dalam susunan tim utama.

Tiga Pertandingan Tanpa Kemenangan Jadi Pelajaran Berharga

Sebelum menaklukkan Western Australia Football Team, Persebaya Surabaya melewati tiga pertandingan beruntun tanpa kemenangan di dua ajang berbeda.

Rentetan hasil tersebut menjadi tantangan bagi Bernardo Tavares untuk menjaga konsistensi permainan sekaligus memulihkan kepercayaan diri para pemain.

Periode sulit itu dimulai ketika Green Force hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Tomo pada 30 Oktober.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya Surabaya gagal mengamankan tiga poin yang sangat dibutuhkan.

Hasil kurang memuaskan berlanjut ketika Persebaya Surabaya menghadapi Kendal Tornado FC dalam pertandingan I.League Cup pada 3 November.

Green Force harus menerima kekalahan 2-3 meskipun mampu memberikan perlawanan kepada tim lawan.

Empat hari kemudian, Persebaya Surabaya kembali gagal mendapatkan hasil positif saat bertandang ke markas Persija Jakarta.

Bertanding di Jakarta International Stadium pada 7 November, Green Force menyerah dengan skor tipis 0-1.

Tiga pertandingan tersebut memperlihatkan tantangan yang harus segera diselesaikan Persebaya Surabaya sebelum kembali bersaing di Super League 2026/2027.

Karena itu, kemenangan 4-3 atas Western Australia Football Team menjadi momentum untuk menghentikan tren negatif meskipun belum terjadi dalam pertandingan resmi.

Ernando Ari Langsung Alihkan Fokus ke Java United Setelah meraih kemenangan atas Western Australia Football Team, Ernando Ari meminta Persebaya Surabaya segera mengalihkan perhatian menuju pertandingan berikutnya.

Menurut dia, hasil positif dalam laga persahabatan harus menjadi bekal untuk menghadapi tantangan yang lebih penting.

Green Force dijadwalkan menghadapi Java United sebagai lawan berikutnya yang sudah menjadi perhatian Ernando.

Pertandingan tersebut dipandang sebagai kesempatan untuk melanjutkan momentum positif setelah kemenangan di Stadion Gelora Bung Tomo.

"Dan juga bisa memberikan mungkin sedikit napas senang karena kita pertandingan selanjutnya adalah yang terpenting melawan Java United," tandasnya.

Pernyataan Ernando menunjukkan para pemain tidak ingin terlalu lama menikmati kemenangan dalam pertandingan persahabatan tersebut.

Fokus utama mereka tetap tertuju pada upaya memperbaiki hasil dan menjaga konsistensi ketika kembali menghadapi pertandingan kompetitif.

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Bagi Bernardo Tavares, kemenangan ini sekaligus memberikan gambaran mengenai kesiapan sejumlah pemain yang sebelumnya belum mendapatkan banyak kesempatan.

Kontribusi pemain pelapis dan penggawa yang baru pulih dari cedera dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan komposisi tim berikutnya.

Kini, tantangan terbesar Persebaya Surabaya adalah menerjemahkan kepercayaan diri tersebut menjadi performa konsisten dalam pertandingan resmi.

Kemenangan atas Western Australia Football Team telah memberikan dorongan awal, tetapi Green Force masih harus membuktikan kebangkitannya saat menghadapi Java United.