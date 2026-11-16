Kementerian Hukum Blokir Akses Administrasi FFI, Konflik Kepengurusan Futsal Makin Panas

JawaPos.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Federasi Futsal Indonesia (FFI). Langkah tersebut diambil setelah Kemenkum menerima surat dari PSSI pada 13 November 2026 terkait persoalan internal kepengurusan FFI.

Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkum membatasi akses administrasi badan hukum FFI untuk mencegah perubahan data kepengurusan sebelum konflik internal organisasi diselesaikan.

Direktur Jenderal AHU Kemenkum Andi Taletting Langi mengatakan pihaknya telah menerima surat dari PSSI dan memproses permohonan tersebut sesuai kewenangan kementerian.

Dia menegaskan, pemblokiran sementara dilakukan untuk menjaga data kepengurusan tetap aman selama proses penyelesaian persoalan internal berlangsung.

"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal,” ujar Andi dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Kemenkum Tegaskan Kegiatan Futsal Tetap Berjalan Andi menjelaskan, pembatasan akses tersebut tidak berarti menghentikan seluruh aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal di Indonesia. Kebijakan Kemenkum hanya menyasar administrasi badan hukum FFI yang tercatat dalam sistem kementerian.

"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi dibawah PSSI,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi memastikan pemblokiran akses SABH hanya bersifat sementara dan akan ditindaklanjuti setelah proses Kongres Luar Biasa (KLB) FFI selesai.

Kemenkum menunggu pemberitahuan resmi dari PSSI mengenai susunan kepengurusan definitif FFI hasil kongres tersebut.

"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Andi juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk intervensi pemerintah terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Kemenkum tetap menghormati kewenangan PSSI serta mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI.

"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Andi.

Kemenkum berharap persoalan kepengurusan FFI segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi agar tidak menghambat pembinaan dan pengembangan futsal nasional. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dapat kembali berfokus pada upaya meningkatkan prestasi futsal Indonesia.

PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketum FFI Di tengah persoalan tersebut, PSSI telah menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI. Penunjukan itu tercantum dalam surat yang disampaikan PSSI kepada Kemenkum.

Vivin yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI untuk sementara akan menjalankan tugas sebagai ketua umum hingga KLB FFI berlangsung.