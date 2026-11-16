Alta Ballah Terpukau John Herdman, Belajar Banyak Hal Selama TC Timnas Indonesia

JawaPos.com - Pemain Dewa United Alta Ballah mendapat pengalaman berharga setelah mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. Selain berkesempatan berlatih bersama skuad Garuda, dia juga mengenal lebih dekat karakter pelatih John Herdman.

Selama menjalani agenda TC yang berlangsung sekitar sepekan, Alta mengaku memetik banyak pelajaran. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah ketelitian serta pendekatan Herdman dalam memimpin para pemain.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menilai Herdman memiliki karakter kepemimpinan yang istimewa. Menurut dia, pelatih asal Inggris tersebut memadukan ketelitian dalam bekerja dengan sikap ramah saat berinteraksi bersama para pemain.

"Menurut saya, Coach John (Herdman) adalah sosok pelatih yang sangat luar biasa. Beliau sangat detail dalam setiap hal yang sangat diperhatikan," kata Alta, dilansir dari laman resmi I.League, Senin (16/11/2026).

Tak hanya memperhatikan aspek teknis, Herdman juga dinilai terbuka dalam membangun komunikasi dengan para pemain. Meski demikian, Alta menyebut sang pelatih tetap memiliki ketegasan dalam menjalankan tugasnya.

"Selain itu, beliau juga sangat ramah dan terbuka dengan para pemain, tapi tetap punya ketegasan yang kuat sebagai seorang pelatih," lanjutnya.

Pengalaman tersebut membuat Alta semakin mengagumi cara Herdman membangun hubungan di dalam tim. Dia merasa pendekatan sang pelatih memberikan banyak hal positif yang bisa menjadi bekal penting dalam perjalanan kariernya.

"Saya pribadi sangat kagum dengan cara beliau bekerja dan bagaimana beliau membangun hubungan dengan para pemain. Banyak hal positif yang bisa saya pelajari dari beliau," pungkas pemain berusia 25 tahun tersebut.

TC Timnas Indonesia Ditutup dengan Uji Coba Kontra Bali United Rangkaian TC Timnas Indonesia di Bali ditutup dengan pertandingan uji coba melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/11). Pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1.

Bagi Alta, agenda pemusatan latihan tersebut menjadi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan mempelajari pendekatan kerja Herdman secara langsung.

Alta Ballah Pernah Dikaitkan dengan Timnas Liberia Pemanggilan Alta ke TC Timnas Indonesia datang setelah namanya sempat dikaitkan dengan tim nasional Liberia. Sebelumnya, dia dikabarkan mendapat panggilan dari Federasi Sepak Bola Liberia untuk menghadapi Tanjung Verde dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Namun, Alta menegaskan bahwa Timnas Indonesia tetap menjadi prioritasnya. Meski begitu, dia tidak sepenuhnya menutup peluang untuk membela Liberia, negara kelahiran sang ayah yang memiliki ikatan keluarga dengannya.