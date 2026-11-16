Persebaya Comeback Dramatis, Bernardo Tavares Justru Tak Pedulikan Hasil Akhir

JawaPos.com - Persebaya Surabaya meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Western Australia dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu malam. Pertandingan berlangsung sengit dengan tujuh gol tercipta, enam di antaranya pada babak kedua.

Namun, pelatih Persebaya Bernardo Tavares tidak menjadikan hasil akhir sebagai prioritas. Dia lebih mengutamakan evaluasi pemain sekaligus memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain yang baru pulih dari cedera maupun belum banyak tampil bersama tim utama.

"Menurut saya kemenangan selalu bagus. Namun sebelum pertandingan ini, saya sudah katakan bahwa hasil pertandingan ini bagi saya tidaklah penting," kata Tavares seusai pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan laga tersebut menjadi kesempatan bagi Saddil Ramdani, Alfan Suaib, dan Matheus Lagoa untuk mendapatkan menit bermain. Dia juga memberikan kesempatan kepada pemain Elite Pro Academy (EPA) Persebaya, seperti Paulinus dan Satria, untuk menunjukkan kemampuan bersama tim utama.

"Kemarin, Paulinus tampil bagus dalam latihan. Jadi hari ini saya katakan kepada tim, hari ini Paulinus akan bermain sejak awal. Kami pun menurunkannya, dan menurut saya dia melakukan tugasnya dengan baik, terutama saat momen menyerang," ujarnya.

Menurut Tavares, Paulinus memiliki potensi untuk berkembang. Namun, pemain muda tersebut masih perlu meningkatkan kemampuan bertahan dan transisi bertahan.

Dia berharap kesempatan bermain itu dapat memacu pemain EPA lainnya untuk bekerja lebih keras agar memperoleh peluang berlatih dan menjadi bagian dari tim utama.

Persebaya Bangkit lewat Gol Mitrevski dan Alfan Suaib Dalam pertandingan tersebut, Persebaya sempat tertinggal lebih dulu setelah Chad Nilson mencetak gol untuk Western Australia pada menit ke-40.

Selepas turun minum, Tavares melakukan sejumlah pergantian pemain, termasuk memasukkan Risto Mitrevski dan Alfan Suaib. Keputusan tersebut memberikan dampak langsung terhadap permainan tuan rumah.

Mitrevski mencetak gol penyeimbang pada menit ke-62 setelah memanfaatkan umpan Jefferson. Dua menit berselang, Alfan membawa Persebaya berbalik unggul 2-1 melalui tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kanan atas gawang Western Australia.

Persebaya memperbesar keunggulan menjadi 3-1 melalui sundulan Alex Martins setelah menerima umpan Matheus Lagoa pada menit ke-72.

Namun, Western Australia tidak menyerah. Kade Fearnall memperkecil ketertinggalan pada menit ke-76, sebelum Santiago Flores menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-84.

Tim tamu kemudian harus bermain dengan 10 orang setelah Mitchell Oxborrow menerima kartu kuning kedua pada menit ke-86 akibat melanggar Catur Pamungkas.

Persebaya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk kembali menekan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-89 ketika Gledson Paixao menyundul bola hasil sepak pojok Toni Firmansyah untuk memastikan kemenangan tuan rumah dengan skor 4-3.

Tavares Minta Bonek dan Bonita Terus Mendukung Setelah pertandingan, Tavares meminta Bonek dan Bonita terus memberikan dukungan kepada para pemain, termasuk ketika Persebaya mengalami kekalahan maupun hasil imbang.

"Jadi yang saya inginkan adalah agar Bonek dan Bonita terus mendukung para pemain. Dukunglah mereka, karena mereka adalah pemain kita, baik saat kita kalah, imbang, maupun saat menang," ucapnya.

Penjaga gawang Persebaya Ernando Ari Sutaryadi juga menilai pertandingan tersebut memberikan manfaat bagi tim. Menurut dia, laga itu menjadi kesempatan bagi pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain maupun baru pulih dari cedera untuk kembali tampil.

"Jadi ini salah satu mungkin kepercayaan diri kita untuk menghadapi laga selanjutnya. Ini salah satu momen penting pada hari ini kami menunjukkan pada coach dan semua suporter bahwa kami bisa memberikan yang terbaik," katanya.

Ernando turut menekankan pentingnya kekompakan dan rasa kekeluargaan di dalam tim untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk tekanan dari suporter.

"Jadi teman-teman berkomitmen apapun yang terjadi di Persebaya atau sepak bola di Persebaya ini, kami anggap kalian sayang," katanya.

Tavares mengatakan Persebaya selanjutnya akan memulihkan kondisi pemain dan mempersiapkan diri menghadapi Java United pada pertandingan liga berikutnya.

Pelatih Western Australia Puji Penampilan Pemainnya Di kubu lawan, pelatih kepala Western Australia Ivan Zuvela tetap mengapresiasi penampilan para pemainnya meskipun kalah 3-4. Dia bangga dengan sikap para pemain, baik ketika bertanding maupun saat membawa nama tim di luar lapangan.

"Saya sangat bangga atas apa yang telah mereka tampilkan. Bukan hanya apa yang mereka berikan di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan dalam hal bagaimana mereka membawa nama tim," kata Zuvela dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Dia menjelaskan para pemain tetap menunjukkan sikap profesional meskipun sedang menjalani masa libur kompetisi selama enam hingga tujuh pekan setelah musim liga lokal Western Australia berakhir.

Menurut Zuvela, timnya berusaha memainkan sepak bola menyerang dan berani mengambil risiko. Hal tersebut membuat pertandingan berlangsung terbuka dengan kedua tim saling menciptakan peluang.

"Menurut saya ini adalah pertandingan yang luar biasa dan sangat menghibur. Kedua tim sama-sama memiliki momen terbaiknya dalam bertahan maupun menyerang," ujarnya.

Zuvela juga mengapresiasi sambutan suporter Persebaya yang memberikan tepuk tangan ketika Western Australia mencetak gol pembuka pada babak pertama.

Dia berharap hubungan sepak bola antara Australia dan Indonesia semakin berkembang sehingga lebih banyak pemain Indonesia memperoleh kesempatan berkarier di kompetisi Australia, khususnya Western Australia.

Kiper Western Australia Tertarik Berkarier di Indonesia Penjaga gawang Western Australia Adrian Sinagra menilai Persebaya memiliki pemain-pemain dengan kecepatan dan kemampuan menyerang yang menjadi tantangan bagi pertahanan timnya.

"Menurut saya mereka cepat, lincah, dan bermain langsung, terus mencoba melemahkan pertahanan kami, serta banyak memanfaatkan peluang mereka," katanya.

Sinagra menjelaskan sejumlah penyelamatan yang dilakukannya merupakan hasil persiapan, kepercayaan dari tim pelatih, termasuk pelatih penjaga gawang Brad Jones yang merupakan mantan kiper Liverpool, serta kerja keras selama latihan.

Dia juga mengaku tertarik menjajaki peluang berkarier di Indonesia karena ingin memperoleh pengalaman bermain di berbagai negara.

"Ya, saya sangat mau. Usia saya masih muda. Saya sangat ingin menjajaki peluang karier di seluruh dunia," ucapnya.

Selain itu, Sinagra mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Surabaya dan dukungan suporter Persebaya sepanjang pertandingan.