Motivasi Ekstra Luka Menalo! Jelang Persib vs Shan United, Bobotoh Jadi Andalan

JawaPos.com - Persib Bandung mulai mengumpulkan informasi mengenai kekuatan klub asal Myanmar, Shan United, menjelang pertemuan kedua tim di ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027. Di tengah persiapan tersebut, pemain Persib, Luka Menalo, mengaku memiliki motivasi ekstra untuk menunjukkan performa terbaiknya.

Persib dijadwalkan menjamu Shan United pada pertandingan kedua Grup B ACC 2026/2027. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Menalo mengakui bahwa timnya belum mengantongi informasi lengkap mengenai kekuatan Shan United. Meski demikian, pemain asal Kroasia itu yakin tim pelatih akan menyiapkan analisis yang dibutuhkan sebelum pertandingan berlangsung.

"Ya, kami belum menonton pertandingan mereka dan belum memiliki informasi yang cukup tentang mereka," ucap Menalo, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Senin (16/11/2026).

Menalo mengatakan Persib akan memanfaatkan beberapa hari ke depan untuk mempelajari permainan calon lawannya tersebut. Dia juga mengaku pernah melihat permainan Shan United sehingga cukup antusias menyambut pertandingan tersebut.

"Namun, dalam beberapa hari ke depan, kami akan melihat dan menganalisis mereka. Saya rasa tidak akan ada masalah berarti. Saya pernah melihat bagaimana mereka bermain sebelumnya, dengan siapa mereka bermain, dan tentu ini akan menjadi pertandingan yang menarik," tutur dia.

Luka Menalo Incar Performa Gemilang Lagi Selain persiapan taktik, Persib juga memiliki keuntungan dengan tampil di hadapan pendukung sendiri. Kehadiran Bobotoh di GBLA diharapkan bisa memberikan energi tambahan bagi skuad berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Di sisi lain, Menalo memiliki modal kepercayaan diri setelah tampil apik pada pertandingan pertama ACC musim ini. Pemain berusia 30 tahun itu turut berperan dalam kemenangan Persib atas Port FC dengan skor 3-1 pada 8 Oktober 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Menalo menyumbangkan satu gol dan satu assist hingga dinobatkan sebagai Star of The Match. Catatan positif itu menjadi dorongan tersendiri baginya untuk kembali memberikan kontribusi maksimal saat menghadapi Shan United.

"Ya, tentu saja ini menjadi motivasi ekstra. Saya berharap hal itu bisa terjadi di setiap pertandingan, meskipun itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Namun, saya harap hal itu bisa terulang kembali," ungkap Menalo.

Persib Bersaing di Papan Atas Grup B Persib pun memiliki peluang untuk menjaga persaingan di papan atas Grup B ACC 2026/2027. Saat ini, Pangeran Biru menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan selisih gol yang sama dengan pemuncak klasemen, Johor Darul Ta'zim (Malaysia).