Sosok Allano Lima: Diduga Dapat Perlakukan Rasis, Mauro Caballero Bebas Sanksi 10 Laga

JawaPos.com - Winger Bhayangkara Presisi Lampung FC, Allano Lima, kembali menjadi sorotan setelah polemik dugaan tindakan rasisme yang melibatkan striker PSIM Jogja, Mauro Caballero. Allano sebelumnya mengeklaim mendapatkan perlakuan rasis dari pemain asal Paraguay tersebut.

Insiden itu terjadi dalam pertandingan pekan keenam Super League 2026/2027 ketika Bhayangkara FC menjamu PSIM Jogja di Stadion Sumpah Pemuda, 20 Oktober 2026.

Dalam pertandingan tersebut, Bhayangkara FC mengunci kemenangan tipis 1-0 atas PSIM Jogja. Gol kemenangan The Guardians dicetak Moussa Sidibe pada menit ke-59.

Pertandingan sempat berlangsung panas sekitar menit ke-70. Allano dan Caballero terlibat adu mulut hingga keduanya diganjar kartu kuning oleh wasit.

Allano Lima dan Mauro Caballero Saling Klarifikasi Selepas pertandingan, Allano meluapkan kekesalannya melalui akun Instagram pribadinya. Dia mengungkapkan bahwa Caballero melakukan tindakan rasis kepadanya.

"@mcjrs94. Satu lagi orang rasis di antara sekian banyak rasis lainnya yang ada, sayangnya seperti biasa tidak ada tindakan yang diambil dan mereka terus berada di antara kita. Kamu adalah sebuah aib sebagai seorang pria dan sebagai seorang atlet," tulis Allano dalam Insta Story-nya kala itu.

Caballero kemudian memberikan klarifikasi setelah dituding melakukan tindakan rasis terhadap Allano. Dia membantah tudingan tersebut dan menegaskan sikapnya yang menentang segala bentuk rasisme.

"Halo, saya ingin membela diri secara terbuka terhadap pencemaran nama baik dan fitnah yang ditujukan kepada saya. Kemarin dalam pertandingan resmi, pemain lawan setelah pelanggaran yang dilakukan terhadap saya, mengintimidasi/menghina saya dan merendahkan keluarga serta karier saya," tulis Caballero.

"Sebagai manusia, saya hanya berusaha membela diri dengan cara yang paling etis, menolak keras segala bentuk rasisme sambil mengakui dalam momen berintensitas tinggi tersebut, emosi sangat memuncak," lanjutnya.

Striker asal Paraguay itu juga menyebut insiden tersebut telah ditinjau melalui Video Assistant Referee (VAR). Menurutnya, pemeriksaan itu mengonfirmasi tidak adanya tindakan rasisme dalam kejadian tersebut.

"Adu argumen itu telah ditinjau oleh VAR, yang mengonfirmasi tidak ada tindakan rasisme yang terjadi. Pertandingan berlanjut, itu hanyalah momen di mana dua atlet memberikan segalanya, bertanding untuk meraih hasil positif bagi tim masing-masing," terangnya.

"Saya sangat menentang rasisme. Segala sesuatu yang terjadi atau dikatakan di lapangan seharusnya tetap berada di lapangan setelah pertandingan selesai, sebagaimana layaknya seorang profesional sejati. Terima kasih atas perhatian Anda. Mauro," tambah Caballero.

Banding PSIM Dikabulkan, Sanksi 10 Pertandingan Dibatalkan Akibat dugaan tindakan diskriminatif tersebut, Caballero sempat dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Putusan itu diterbitkan pada 27 Oktober 2026.

Caballero dijatuhi hukuman larangan bermain selama 10 pertandingan. Selain itu, dia juga dikenai denda sebesar Rp350 juta.

Namun, PSIM Jogja mengajukan banding atas keputusan tersebut. Hasilnya, Komite Banding PSSI mengabulkan permohonan klub berjuluk Laskar Mataram tersebut.

Keputusan itu diterbitkan pada Senin (9/11) dan tertuang dalam SK Nomor 005/KEP/KB/BRI-SUPERLEAGUE/XI/2026. Komite Banding PSSI secara resmi membatalkan putusan Komdis PSSI yang diterbitkan pada 27 Oktober.

Komite Banding PSSI mempertimbangkan Pasal 97 ayat (1) Kode Disiplin PSSI Tahun 2025 yang menyatakan, "Fakta-fakta yang ada pada laporan perangkat pertandingan dianggap sebagai bukti yang akurat."

Dalam kasus ini, laporan Match Commissioner mencatat bahwa wasit tidak mendengar secara jelas ucapan yang dituduhkan. Hal tersebut sejalan dengan informasi dari tim VAR.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komite Banding PSSI menyimpulkan bahwa keseluruhan bukti belum cukup untuk menyatakan Mauro Caballero melakukan tindakan diskriminatif.

Dengan keputusan itu, Caballero dapat kembali memperkuat PSIM dalam pertandingan lanjutan Super League. Dia diproyeksikan bisa tampil saat menghadapi Persik Kediri pada 21 November mendatang.

Perjalanan Karier Allano Lima Allano merupakan rekrutan anyar Bhayangkara FC di Super League musim ini. The Guardians menjadi klub keduanya di kompetisi sepak bola Indonesia setelah musim lalu memperkuat Persija Jakarta.

Bersama Persija, Allano tampil impresif. Pemain berusia 31 tahun itu mencatatkan sembilan gol dan sembilan assist dari 29 penampilan bersama Macan Kemayoran di Super League 2025/2026.

Kini, bersama Bhayangkara FC, Allano juga menunjukkan performa menjanjikan. Dia sudah mengemas dua gol dan dua assist dari tujuh pertandingan di Super League 2026/2027.

Allano memulai karier profesionalnya bersama klub Brasil, Botafogo. Dia kemudian memperkuat sejumlah klub, seperti Cruzeiro, Bahia, Estoril Praia (Portugal), Bursaspor (Turki), Ventforet Kofu (Jepang), Santa Clara, Goias, Criciuma, dan Operario-PR.

Setelah berkarier di sejumlah klub tersebut, Allano akhirnya bergabung dengan Persija pada Juli 2025.

Allano Lima Pernah Jadi Korban Dugaan Rasisme saat Membela Persija Allano juga pernah mengalami dugaan tindakan rasisme ketika membela Persija Jakarta. Insiden itu terjadi setelah pertandingan Macan Kemayoran melawan Persib Bandung.

Kala itu, kolom komentar akun Instagram pribadinya dibanjiri hujatan, ujaran kebencian, hingga emoji bernuansa rasis dari sejumlah oknum warganet.