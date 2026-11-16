Akhyar Ilyas Jadi Pelatih Terbaik Oktober 2026, PSPS Pekanbaru Sapu 13 Poin

JawaPos.com - Konsistensi PSPS Pekanbaru sepanjang Oktober 2026 berbuah penghargaan bagi sang pelatih, Akhyar Ilyas. Juru taktik Askar Bertuah tersebut terpilih sebagai pelatih terbaik atau Coach of The Month Oktober 2026 setelah sukses membawa timnya mencatatkan empat kemenangan dan sekali hasil imbang.

Penghargaan tersebut diberikan setelah Akhyar dinilai mampu menjaga performa PSPS Pekanbaru tetap stabil di tengah ketatnya persaingan Pegadaian Championship 2026/2027.

Di bawah arahannya, PSPS tidak hanya mampu meraih poin maksimal, tetapi juga menaklukkan sejumlah tim kuat yang menjadi pesaing di papan klasemen.

Bahkan, Liga 2 melalui publikasi resminya menggambarkan Akhyar sebagai sosok yang membawa PSPS menjadi raja Sumatera. Sebab, sepanjang Oktober, Askar Bertuah berhasil mengatasi perlawanan sejumlah tim asal Sumatera, di antaranya Semen Padang FC dan PSMS Medan.

Dalam unggahannya, Liga 2 menyebut satu kata yang paling tepat menggambarkan perjalanan PSPS sepanjang Oktober, yakni konsisten.

"Akhyar Ilyas Terpilih sebagai Coach of The Konsisten. Satu kata yang menggambarkan keseluruhan performa @pspsriau sepanjang Oktober 2026 di bawah kepelatihan Akhyar Ilyas.

Askar Bertuah tidak hanya mampu mencatat empat kemenangan dan sekali imbang, tetapi juga mengalahkan tim-tim kuat untuk mengklaim posisi puncak pada akhir putaran pertama," tulis Liga 2.

Taklukkan Semen Padang dan PSMS Medan Perjalanan impresif PSPS sepanjang Oktober diawali ketika bertandang ke markas Semen Padang FC pada 4 Oktober 2026. Bermain di hadapan pendukung tuan rumah, Askar Bertuah justru tampil percaya diri dan mampu memberikan perlawanan sengit.

Menghadapi tim yang diperkuat sejumlah pemain berkualitas tersebut, PSPS menunjukkan organisasi permainan yang solid. Hasilnya, tim kebanggaan masyarakat Riau itu berhasil membawa pulang tiga poin setelah menang tipis 1-0.

Gol kemenangan PSPS dicetak Dimas Wicaksono pada menit ke-71. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi anak asuh Akhyar Ilyas untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Ujian selanjutnya datang ketika PSPS menjamu rival kuatnya, PSMS Medan, pada 11 Oktober 2026. Pertandingan ini menjadi salah satu laga penting karena kedua tim sama-sama bersaing di papan atas klasemen.

Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua kesebelasan saling berupaya membangun serangan, tetapi hingga turun minum belum ada gol yang tercipta.

Memasuki babak kedua, PSPS berhasil memecah kebuntuan melalui Dimas Wicaksono pada menit ke-48. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah PSMS Medan mampu menyamakan kedudukan melalui Javier Siverio pada menit ke-58.

Saat pertandingan diperkirakan berakhir imbang, Hamzah Deva muncul sebagai penentu kemenangan. Gol yang dicetaknya pada menit ke-82 memastikan PSPS menang 2-1 sekaligus mengamankan posisi penting dalam persaingan papan atas.

Hajar Persiku Kudus dan Persikad Depok Kepercayaan diri pemain semakin meningkat ketika kembali tampil di hadapan pendukung sendiri. Pada 18 Oktober 2026, PSPS menjamu Persiku Kudus dan berhasil menunjukkan ketajamannya.

Tidak tanggung-tanggung, Persiku harus pulang dengan kekalahan telak 1-4. Asir Asiz membuka keunggulan PSPS pada menit ke-44. Selanjutnya, Antonio Gamaroni menggandakan keunggulan melalui titik penalti pada menit ke-53.

Natanael Siringoringo kemudian memperbesar keunggulan pada menit ke-72 sebelum Matheus Machado menutup pesta gol PSPS melalui gol pada menit ke-90.

Kemenangan tersebut semakin memperlihatkan kematangan permainan PSPS di bawah arahan Akhyar Ilyas. Tidak hanya mampu mengamankan kemenangan, tim juga menunjukkan variasi serangan dengan kontribusi sejumlah pemain berbeda.

Tren positif berlanjut ketika PSPS kembali menjalani laga tandang menghadapi Persikad Depok pada 24 Oktober 2026. Bermain di kandang lawan, Askar Bertuah kembali memperlihatkan mental bertanding yang kuat.

Pertandingan berjalan sengit dan kedua tim sama-sama tampil menyerang. PSPS akhirnya berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 3-2.

Antonio Gamaroni menjadi salah satu pemain paling menonjol dengan mencetak dua gol, masing-masing pada menit ke-11 dan menit ke-90. Sementara satu gol lainnya disumbangkan Asir Asiz pada menit ke-14.

Gol penentu Gamaroni pada menit akhir memastikan PSPS meraih kemenangan keempat secara beruntun. Hasil tersebut sekaligus memperkuat posisi Askar Bertuah dalam persaingan menuju papan atas klasemen.

Imbang Lawan Adhyaksa, PSPS Tutup Oktober dengan 13 Poin Rentetan kemenangan PSPS akhirnya terhenti pada pertandingan penutup Oktober ketika bertandang ke markas Adhyaksa Bekasi City pada 31 Oktober 2026.

Dalam pertandingan tersebut, PSPS harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1. Gol PSPS dicetak Antonio Gamaroni pada menit ke-65.

Meski gagal mempertahankan tren kemenangan, hasil imbang tersebut tetap melengkapi catatan positif PSPS sepanjang Oktober dengan torehan empat kemenangan dan satu hasil seri. Dengan sistem tiga poin untuk kemenangan, hasil tersebut menghasilkan total 13 poin.

Rentetan hasil tersebut menjadi gambaran keberhasilan Akhyar dalam menjaga konsistensi permainan tim. PSPS mampu melewati pertandingan berat, baik saat bermain di kandang maupun ketika menjalani laga tandang.

Keberhasilan meraih penghargaan pelatih terbaik Oktober sekaligus menjadi pengakuan atas kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari jajaran pelatih, pemain, hingga manajemen.

Bagi Akhyar, pencapaian tersebut tentu menjadi tambahan motivasi untuk menjaga performa PSPS pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Sebab, persaingan kompetisi masih panjang dan setiap tim tentu berupaya memperbaiki posisi.

Askar Bertuah kini dituntut tidak cepat berpuas diri. Konsistensi yang telah ditunjukkan sepanjang Oktober harus menjadi modal untuk mempertahankan persaingan di papan atas sekaligus mewujudkan target klub pada musim 2026/2027.

Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengingatkan seluruh pemain agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian yang sudah diraih.

Menurutnya, posisi puncak klasemen sementara memang menjadi modal positif, tetapi bukan alasan bagi pemain untuk mengendurkan kerja keras.

Ia menilai mempertahankan posisi teratas justru membutuhkan usaha yang lebih besar. Sebab, tim-tim pesaing tentu akan berupaya memperbaiki performa dan mengejar ketertinggalan pada putaran kedua.

Akhyar meminta para pemain tetap menjaga fokus, disiplin, serta konsistensi permainan.