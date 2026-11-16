Prediksi Skor Timnas Indonesia U-20 vs Amerika Serikat U-19: Momentum Garuda Nusantara Bangkit

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Amerika Serikat U-19 dalam uji coba internasional periode November 2026. Pertandingan ini menjadi momentum bagi Garuda Nusantara untuk bangkit setelah menelan kekalahan dari Yordania U-20 pada laga sebelumnya.

Pertandingan Timnas Indonesia U-20 kontra Amerika Serikat U-19 diketahui akan berlangsung di Regnum Football Center, Antalya, Turki, Senin (16/11) pukul 20.00 WIB. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi laga uji coba terakhir bagi skuad asuhan Nova Arianto selama menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 telah lebih dulu menghadapi Yordania U-20 pada Rabu (11/11). Namun, Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan lawannya setelah kalah dengan skor 0-2.

Dua gol Yordania U-20 dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Laith Al-Rabee dan Mohammed Abu Musharraf. Hasil itu tentu menjadi bahan evaluasi bagi Nova Arianto sebelum anak asuhnya menghadapi tantangan berikutnya.

Kini, Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan lawan yang tidak kalah tangguh, yakni Amerika Serikat U-19. Meski menurunkan skuad U-19, The Stars and Stripes tetap memiliki sejumlah pemain berkualitas yang patut diwaspadai.

Amerika Serikat tidak menurunkan tim U-20 bukan karena meremehkan Timnas Indonesia U-20. Sebab, skuad U-20 mereka diketahui sudah memiliki agenda tersendiri dengan mengikuti turnamen mini yang mempertemukan mereka dengan Jepang, Kolombia, dan Paraguay.

Di sisi lain, tim asuhan Rob Valentino tetap memiliki komposisi pemain yang cukup mumpuni. Skuad Amerika Serikat U-19 bahkan diperkuat tiga pemain yang berkarier di luar negeri, yakni kiper William Lodmell (Sporting CP), Victor Vandenbroucke (KAA Gent), dan Ryan Hartley (Parma Primavera).

Selain itu, terdapat sejumlah pemain yang pernah memperkuat Amerika Serikat di Piala Dunia U-17 2025. Mereka di antaranya Jack Kortkamp, Maximo Carrizo Ballesteros, Kellan LeBlanc, Luca Moisa, Chase Adams, dan Jamir Johnson.

Dengan komposisi tersebut, Timnas Indonesia U-20 tidak boleh memandang sebelah mata kekuatan lawannya. Meski secara kelompok usia lebih muda, Amerika Serikat U-19 tetap memiliki pengalaman dan kualitas individu yang bisa merepotkan Garuda Nusantara.

Prediksi Skor Timnas Indonesia U-20 Vs Amerika Serikat U-19 Timnas Indonesia U-20 memang datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah dari Yordania U-20. Meski begitu, Nova Arianto memiliki waktu untuk mengevaluasi kekurangan tim sekaligus mematangkan persiapan sebelum menghadapi Amerika Serikat U-19.

Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah lini pertahanan. Putu Panji dan kawan-kawan harus tampil lebih solid serta menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan agar tidak kembali mudah kebobolan.

Selain pertahanan, ketajaman lini serang juga menjadi pekerjaan rumah bagi Garuda Nusantara. Para pemain depan dituntut lebih efektif dalam memanfaatkan peluang agar upaya membangun serangan tidak berakhir sia-sia.

Menghadapi Amerika Serikat U-19, Timnas Indonesia U-20 diprediksi akan bermain lebih disiplin dengan mengandalkan serangan balik cepat. Sementara lawan diperkirakan memaksimalkan keunggulan fisik serta transisi permainan yang terorganisasi.

Pertandingan diprediksi berlangsung sengit. Namun, Timnas Indonesia U-20 berpeluang meraih hasil positif dalam pertandingan tersebut.