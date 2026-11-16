Bernardo Tavares Beri Kesempatan 5 Pemain Pelapis, Persebaya Menang Dramatis 4-3

JawaPos.com – Keputusan Bernardo Tavares memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain Persebaya Surabaya dalam laga uji coba melawan Western Australia Football Team membuahkan hasil positif. Beberapa pemain yang selama ini jarang mendapat menit bermain mampu menunjukkan penampilan menjanjikan.

Persebaya berhasil mengalahkan Western Australia Football Team dengan skor 4-3 dalam pertandingan International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11). Sempat tertinggal lebih dahulu, Green Force mampu bangkit dan membalikkan keadaan hingga memastikan kemenangan pada menit-menit akhir.

Empat gol kemenangan Persebaya masing-masing dicetak Risto Mitrevski pada menit ke-63, Alfan Suaib (64'), Alex Martins (72'), dan Gledson Paixao pada menit ke-89.

Tavares Beri Kesempatan Pemain yang Jarang Tampil Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Bernardo Tavares untuk melihat kemampuan sejumlah pemain yang belum banyak mendapatkan kesempatan tampil. Empat nama seperti Alfan Suaib, Yusuf Meilana, Paulinus Kapli, dan Lutfi Masrohan mendapat kepercayaan untuk menunjukkan kualitasnya.

Selain itu, satu nama pemain anyar Matheus Lagoa juga memperoleh kesempatan merasakan atmosfer pertandingan setelah sebelumnya menjalani proses pemulihan cedera.

Tavares menjelaskan, rotasi pemain memang menjadi salah satu tujuan dalam pertandingan uji coba tersebut. Pelatih asal Portugal itu ingin melihat sejauh mana kesiapan para pemain, terutama mereka yang baru kembali dari cedera.

"Ya, secara logis memang seperti ini, jadi kami menurunkan beberapa pemain yang baru pulih dari cedera seperti Saddil, Alfan, Lagoa, dan lainnya," ujar Tavares dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Menurutnya, memberikan menit bermain kepada para pemain merupakan bagian dari upaya membangun persaingan di dalam skuad. Dengan kesempatan yang merata, setiap pemain memiliki peluang untuk membuktikan kemampuannya kepada tim pelatih.

"Dengan cara inilah kami menciptakan persaingan di dalam skuad, yaitu dengan memberikan menit bermain kepada para pemain kami," tandasnya.

Tavares Masih Soroti Penyelesaian Akhir Meski berhasil meraih kemenangan, Tavares menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ia melihat Persebaya sebenarnya mampu menciptakan banyak peluang, termasuk sejumlah percobaan yang mengarah tepat ke gawang.

Namun, tidak semua peluang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol. Menurutnya, penyelesaian akhir masih perlu mendapat perhatian agar Persebaya bisa tampil lebih efektif dalam pertandingan berikutnya.

"Saya senang melihat performa beberapa pemain, dan sekarang yang terpenting adalah para pemain yang mendapatkan menit bermain ini terus bekerja keras dalam latihan agar bisa menjadi solusi untuk laga-laga selanjutnya," pungkasnya.