Persijap Didenda Rp 30 Juta karena Spanduk Karhutla, Suporter Pertanyakan Keputusan PSSI

JawaPos.com – Sanksi denda Rp 30 juta yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI kepada Persijap Jepara memunculkan polemik. Hukuman tersebut diberikan setelah suporter Persijap membentangkan spanduk berisi pesan kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat Persijap menjamu Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (7/11).

Spanduk yang dibentangkan di tribun selatan dan tribun timur itu bertuliskan, ”No Forest, No Future, F*** Greed. All Eyes on Karhutla.” Pesan tersebut menyoroti kerusakan lingkungan dan persoalan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.

Namun, Komdis PSSI menilai pesan dalam spanduk tersebut mengandung unsur ujaran kebencian. Melalui keputusan yang diterbitkan pada 10 November 2026, Persijap dinyatakan melanggar Pasal 70 ayat (1) dan (2) juncto Lampiran 1 Nomor 5 Kode Disiplin PSSI 2025.

Klub berjuluk Laskar Kalinyamat itu pun dijatuhi denda Rp 30 juta.

”Mohon dipahami,” ujar Ketua Komdis PSSI Umar Husein kepada Jawa Pos sambil mengirimkan bunyi pasal dalam Kode Disiplin PSSI.

Dalam ketentuan yang dikirimkan tersebut, disebutkan larangan menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan atau religius, maupun terkait isu politik tertentu.

Larangan itu berlaku dalam berbagai bentuk, termasuk bendera, spanduk, tulisan, atribut, koreografi (choreo), atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung.

Makin Dekat dengan Isu Kemanusiaan Dosen Ilmu Komunikasi sekaligus Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, Fajar Junaedi, angkat bicara mengenai sanksi tersebut. Dia menjelaskan bahwa suporter hanya menyampaikan keluhan atas apa yang terjadi.

”Bukan isu politik juga, tidak menyerang siapa pun. Spanduk itu murni soal kemanusiaan,” tegasnya.

Baginya, keputusan Komdis PSSI memberikan denda atas hal tersebut terbilang aneh. Apalagi, denda berupa uang itu dinilai tidak berkaitan dengan tindakan yang dilakukan suporter.

”Apa yang dilakukan kawan-kawan suporter Persijap itu justru bukti peningkatan literasi sedang terjadi di sepak bola. Peningkatan kualitas berpikir suporter,” ujar Fajar.

Fajar mengungkapkan, suporter yang selama ini kerap dianggap sebagai biang kerusuhan kini telah berubah. Mereka semakin dekat dengan isu-isu kemanusiaan dan berani menyuarakan pendapat.

”Menjadi sangat aneh jika literasi kalangan suporter dianggap dengan ketakutan hingga berujung denda,” ucapnya. ”Kebijakan ini mengerdilkan daya kritis suporter,” sambungnya.

Sementara itu, Sekum The Jakmania Edo Ketaren menilai Komdis perlu menjelaskan secara terbuka dasar penilaian terhadap spanduk tersebut.

Menurut dia, penjelasan mengenai unsur pelanggaran menjadi penting agar keputusan yang dijatuhkan memiliki dasar yang dapat dipahami publik.