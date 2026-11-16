Arema FC Pincang Lawan Persebaya, PSSI Beri Sanksi Tambahan Dewangga dan Guevara

JawaPos.com – Arema FC dipastikan tampil dengan skuad tak komplet dalam Derbi Jawa Timur. Singo Edan bakal kehilangan dua pemainnya saat menjamu Persebaya Surabaya pada 29 November.

Dua pemain itu adalah Alfeandra Dewangga dan Julian Guevara. Kedua pemain tersebut baru saja mendapat tambahan sanksi dari Komdis PSSI.

Dewangga dan Guevara sejatinya sudah absen dalam satu laga, yakni ketika Arema FC kalah 0-3 dari Madura United pada 6 November.

Mereka absen lantaran mendapat kartu merah dalam laga sebelumnya melawan Bali United pada 31 Oktober.

Seharusnya, kedua pemain itu sudah bisa tampil pada laga berikutnya. Sayangnya, surat terbaru dari Komdis PSSI tiba-tiba datang.

Isinya, Komdis PSSI memutuskan bahwa Dewangga dan Guevara masing-masing mendapat tambahan sanksi larangan bermain selama dua pertandingan dan denda Rp 10 juta.

Artinya, mereka tidak hanya absen saat Derbi Jatim. Dewangga dan Guevara juga bakal menepi saat Singo Edan menghadapi PSS Sleman pada 20 November. Sebab, sesuai regulasi, keputusan tersebut tidak bisa diajukan banding.

Sayangkan Keputusan General Manager Singo Edan, Yusrinal Fitriandi, sangat menyayangkan keputusan tersebut. ”Ya, itu sangat disayangkan. Apalagi, tambahan hukuman dari Komdis PSSI itu sangat merugikan kami,” kata pria yang akrab disapa Inal itu, dikutip dari Arem​afc.com.

Kehilangan dua pemain tersebut tentu mereduksi kekuatan tim. Bagi Inal, pertandingan melawan PSS Sleman dan Persebaya Surabaya sangat penting.

”Bahkan, di tengah-tengah antara dua laga itu, ada pertandingan Piala Liga yang tentu membutuhkan tenaga mereka juga,” terang Inal.

Sebelum menjamu Persebaya, Singo Edan memang akan melakoni laga di Piala Liga 2026. Mereka dijadwalkan menjamu Ise​nmulang Kalteng FC pada 25 November.