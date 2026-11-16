Akhirnya Lagoa Keluar dari Goa! 8 Pekan Pulihkan Cedera, Assist Indah di Debut Bersama Persebaya

JawaPos.com — Penantian panjang Matheus Lagoa untuk menjalani debut bersama Persebaya Surabaya akhirnya terbayar manis setelah delapan pekan menjalani pemulihan cedera.

Pemain asal Brasil itu langsung memberikan kesan pertama menjanjikan dengan mencatatkan satu assist untuk gol sundulan Alex Martins saat Green Force mengalahkan Western Australia Football Team dengan skor 4-3.

Momen spesial tersebut terjadi dalam pertandingan International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (15/11/2026).

Lagoa akhirnya merasakan atmosfer pertandingan bersama Persebaya Surabaya setelah sebelumnya harus bersabar menunggu kondisi fisiknya kembali pulih.

Bukan sekadar tampil untuk pertama kalinya, pemain yang didatangkan untuk memperkuat sektor penyerangan Green Force itu langsung menunjukkan kontribusi nyata.

Umpannya berhasil dimaksimalkan Alex Martins melalui sundulan yang menghasilkan gol ketiga Persebaya Surabaya pada menit ke-72.

Assist tersebut menjadi jawaban atas penantian panjang Lagoa yang belum mendapatkan kesempatan tampil akibat cedera.

Kehadirannya sekaligus memberikan pilihan tambahan bagi pelatih Bernardo Tavares untuk meningkatkan kreativitas serangan Green Force.

Bagaimana Kesan Pertama Matheus Lagoa Setelah Debut Bersama Persebaya Surabaya? Matheus Lagoa mengaku senang karena debutnya bersama Persebaya Surabaya berakhir dengan kemenangan atas Western Australia Football Team.

Baginya, kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi pengalaman penting setelah melewati masa pemulihan cedera selama delapan pekan.

"Saya merasa baik, bermain di kandang, penting bagi kami untuk memulai debut dengan kemenangan. Sekarang saatnya fokus ke pertandingan berikutnya, karena kita tahu kita membutuhkan tiga poin," ujar Matheus Lagoa usai laga di Gelora Bung Tomo, Minggu (15/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan Lagoa tidak ingin terlalu lama menikmati keberhasilan dalam pertandingan persahabatan.

Fokusnya kini tertuju pada pertandingan kompetitif berikutnya, ketika Persebaya Surabaya membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki hasil pertandingan.

Debut ini juga memberikan kesempatan bagi Lagoa untuk kembali menemukan ritme permainan setelah cukup lama menepi.

Meski belum berada dalam kondisi fisik terbaik, kontribusi satu assist menjadi modal positif untuk membangun kepercayaan dirinya.

Bagaimana Kondisi Lagoa Setelah Delapan Pekan Menjalani Pemulihan Cedera? Matheus Lagoa memastikan proses pemulihan cedera yang dijalaninya selama delapan pekan telah selesai.

Namun, pemain berusia 30 tahun tersebut menyadari kondisi fisiknya masih perlu ditingkatkan sebelum mampu tampil secara konsisten bersama Persebaya Surabaya.

"Saya tenang. Saya rasa saya perlu memulihkan cedera parah dalam 8 minggu dan itu sudah selesai. Sekarang saatnya meningkatkan kondisi fisik agar bisa mendapat menit bermain di pertandingan dan membantu tim."

Pengakuan tersebut menjadi gambaran perjalanan Lagoa sejak bergabung dengan skuad Green Force pada musim 2026/2027.

Alih-alih langsung memperlihatkan kemampuannya dalam pertandingan resmi, dia harus terlebih dahulu menjalani proses pemulihan agar cederanya tidak menghambat penampilan.

Situasi itu tentu bukan kondisi ideal bagi seorang pemain baru yang ingin segera membuktikan kualitasnya.

Apalagi, persaingan mendapatkan tempat dalam komposisi serangan Persebaya Surabaya menuntut setiap pemain memiliki kesiapan fisik dan pemahaman taktik.

Karena itu, pertandingan melawan Western Australia Football Team menjadi langkah awal yang penting dalam proses pengembalian kebugarannya.

Lagoa mendapatkan kesempatan menguji kemampuan sekaligus membangun kembali chemistry dengan rekan-rekan setim melalui situasi pertandingan sesungguhnya.

Apa Rahasia Adaptasi Cepat Matheus Lagoa di Persebaya Surabaya? Matheus Lagoa mengungkapkan dukungan rekan-rekan setim menjadi faktor penting yang membantunya menjalani adaptasi bersama Persebaya Surabaya.

Meski sempat mengalami cedera sebelum debut, dia merasa diterima dengan baik oleh seluruh anggota tim selama menjalani pemulihan.

"Adaptasinya berjalan lancar, grup menyambut saya dengan sangat baik dan mendukung saya saat cedera. Saya beradaptasi lebih cepat karena rekan-rekan setim membantu saya, dan itu membuat pekerjaan kami lebih mudah."

Dukungan tersebut menjadi modal berharga bagi Lagoa untuk menghadapi tantangan bermain di lingkungan baru.

Selain memulihkan kondisi fisik, dia juga harus memahami karakter permainan rekan-rekannya dan tuntutan taktik yang diterapkan Bernardo Tavares.

Koneksi dengan Alex Martins dalam proses terciptanya gol pada menit ke-72 menjadi salah satu gambaran positif dari adaptasi tersebut.

Umpan Lagoa yang diselesaikan melalui sundulan Alex menunjukkan potensi kerja sama antarpemain Brasil dalam membangun serangan Green Force.

Meski demikian, satu pertandingan persahabatan belum cukup untuk mengukur keseluruhan kontribusi Lagoa sepanjang musim.

Konsistensi penampilan dan kesiapan fisik akan menjadi tantangan berikutnya ketika persaingan dalam kompetisi kembali bergulir.

Apakah Assist Debut Lagoa Menjadi Sinyal Positif bagi Bernardo Tavares? Assist Matheus Lagoa menjadi salah satu catatan positif dari kemenangan dramatis Persebaya Surabaya atas Western Australia Football Team dengan skor 4-3.

Pertandingan tersebut sekaligus dimanfaatkan Bernardo Tavares untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang sebelumnya minim menit bermain maupun baru pulih dari cedera.

Green Force sempat tertinggal sebelum bangkit melalui empat gol yang tercipta pada babak kedua. Risto Mitrevski membuka jalan kebangkitan pada menit ke-63, disusul Alfan Suaib semenit kemudian dan Alex Martins pada menit ke-72.

Gol kemenangan akhirnya dicetak Gledson Paixao pada menit ke-89 untuk memastikan Persebaya Surabaya menutup pertandingan dengan hasil positif.

Selain Lagoa, sejumlah pemain seperti Yusuf Meilana, Paulinus Kapli, dan Lutfi Masrohan turut mendapatkan kesempatan menunjukkan kemampuan mereka.

Bagi Bernardo Tavares, bertambahnya pilihan pemain tentu menjadi keuntungan dalam menghadapi jadwal pertandingan berikutnya.

Kehadiran Lagoa berpotensi memberikan variasi serangan, terutama melalui kemampuan menciptakan peluang bagi penyerang seperti Alex Martins.

Namun, proses pengembalian kondisi fisik tetap menjadi perhatian sebelum Lagoa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak.

Pemain asal Brasil itu sendiri telah menegaskan keinginannya meningkatkan kebugaran agar mampu membantu Green Force secara maksimal.

Setelah delapan pekan menunggu, Lagoa akhirnya berhasil melewati pertandingan pertamanya dengan kontribusi yang langsung terasa.