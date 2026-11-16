Bukti Kedalaman Skuad Persebaya Surabaya Mumpuni! Pemain Minim Menit Main Bikin Tavares Full Senyum

JawaPos.com — Kemenangan Persebaya Surabaya atas Western Australia Football Team dengan skor 4-3 menjadi bukti kedalaman skuad Green Force semakin menjanjikan.

Sejumlah pemain yang sebelumnya minim menit bermain maupun baru pulih dari cedera mampu menunjukkan kualitasnya dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (15/11/2026).

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memanfaatkan pertandingan tersebut untuk menguji kesiapan pemain yang jarang mendapatkan kesempatan tampil dalam kompetisi resmi.

Hasilnya cukup menggembirakan karena beberapa pemain mampu memberikan kontribusi penting, termasuk mencetak gol yang membantu Green Force membalikkan keadaan.

Sempat tertinggal lebih dahulu, Persebaya Surabaya memperlihatkan mentalitas pantang menyerah hingga akhirnya mengamankan kemenangan dramatis.

Empat gol Green Force dicetak Risto Mitrevski pada menit ke-63, Alfan Suaib (64'), Alex Martins (72'), dan Gledson Paixao (89').

Kemenangan tersebut bukan sekadar hasil positif dalam pertandingan persahabatan internasional, melainkan juga memberikan gambaran mengenai pilihan pemain yang dimiliki Tavares.

Pelatih asal Portugal itu kini mempunyai tambahan bahan evaluasi untuk menentukan komposisi terbaik menghadapi pertandingan kompetitif berikutnya.

Bagaimana Pemain Minim Menit Membuktikan Kualitasnya? Kesempatan bermain yang diberikan Bernardo Tavares berhasil dimanfaatkan sejumlah penggawa Persebaya Surabaya untuk memperlihatkan kemampuan mereka.

Alfan Suaib menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah menyumbangkan gol penting dalam proses kebangkitan Green Force.

Gol Alfan pada menit ke-64 terasa istimewa karena tercipta hanya berselang satu menit setelah Risto Mitrevski mencatatkan namanya di papan skor.

Kontribusi tersebut memperlihatkan pemain yang sebelumnya jarang tampil tetap mampu memberikan dampak ketika mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih.

Selain Alfan, nama Yusuf Meilana, Paulinus Kapli, dan Lutfi Masrohan turut memperoleh kesempatan menunjukkan kemampuan di hadapan publik GBT.

Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya Tavares memperluas pilihan pemain sekaligus menjaga persaingan dalam skuad.

Kesempatan tersebut juga penting bagi pemain muda seperti Paulinus Kapli yang membutuhkan pengalaman menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Pertandingan melawan Western Australia Football Team memberikan ruang untuk mengukur kesiapan mereka sebelum mendapatkan tanggung jawab lebih besar.

Mengapa Bernardo Tavares Memainkan Pemain yang Baru Pulih dari Cedera?

Bernardo Tavares sengaja memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain Persebaya Surabaya yang baru menyelesaikan proses pemulihan cedera.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan ritme pertandingan sekaligus melihat kondisi mereka sebelum kembali menghadapi persaingan kompetitif.

Nama Saddil Ramdani, Alfan Suaib, dan Matheus Lagoa termasuk pemain yang mendapatkan kesempatan dalam pertandingan persahabatan internasional tersebut.

Ketiganya menjadi bagian dari rotasi yang disiapkan Tavares untuk memastikan setiap penggawa memiliki peluang membuktikan kesiapan.

"Ya, secara logis memang seperti ini, jadi kami menurunkan beberapa pemain yang baru pulih dari cedera seperti Saddil, Alfan, Lagoa, dan lainnya," ucap Tavares dalam sesi konferensi pers.

Khusus Matheus Lagoa, kesempatan tampil menjadi momentum penting setelah rekrutan anyar tersebut sempat menjalani pemulihan cedera.

Kehadirannya kembali di lapangan memberikan alternatif tambahan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan Persebaya Surabaya.

Tavares memahami kedalaman skuad tidak cukup hanya mengandalkan pemain yang selama ini rutin menjadi pilihan utama.

Setiap anggota tim perlu mendapatkan kesempatan untuk menjaga kesiapan sekaligus membangun persaingan yang sehat sepanjang musim.

"Dengan cara inilah kami menciptakan persaingan di dalam skuad, yaitu dengan memberikan menit bermain kepada para pemain kami," tandasnya.

Apa Evaluasi Tavares setelah Persebaya Surabaya Menang 4-3? Meski Persebaya Surabaya berhasil mencetak empat gol, Bernardo Tavares menilai efektivitas penyelesaian akhir masih membutuhkan perhatian.

Menurutnya, jumlah peluang dan tembakan tepat sasaran yang dihasilkan Green Force sebenarnya membuka kesempatan untuk memperoleh hasil lebih baik.

"Melihat banyaknya peluang yang kami ciptakan, mungkin seharusnya kami bisa meraih hasil yang lebih baik karena kami membuat banyak percobaan gol dan tendangan tepat sasaran. Tapi terkadang sepak bola memang seperti ini," jelasnya.

Evaluasi tersebut memperlihatkan Tavares tidak hanya berfokus pada kemenangan, tetapi juga kualitas permainan yang ditunjukkan anak asuhnya.

Produktivitas empat gol tetap menjadi catatan positif, meskipun sejumlah kesempatan belum berhasil dikonversi menjadi gol tambahan.

Di sisi lain, keberhasilan membalikkan ketertinggalan menjadi modal penting bagi kepercayaan diri para pemain yang mendapatkan kesempatan tampil.

Respons tersebut menunjukkan kemampuan Green Force menjaga semangat bertanding hingga menit-menit akhir.

Gol kemenangan Gledson Paixao pada menit ke-89 sekaligus menjadi penutup dramatis pertandingan yang menghasilkan tujuh gol tersebut.

Momen itu mempertegas pentingnya kontribusi setiap pemain dalam menentukan hasil pertandingan, termasuk ketika laga memasuki fase akhir.

Apakah Kedalaman Skuad Persebaya Surabaya Menjadi Modal Penting?

Penampilan menjanjikan sejumlah pemain minim menit memberikan sinyal positif bagi kedalaman skuad Persebaya Surabaya menghadapi agenda berikutnya.

Bernardo Tavares kini memiliki lebih banyak pilihan setelah menyaksikan langsung kontribusi para pemain yang sebelumnya belum memperoleh kesempatan bermain secara reguler.

Namun, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan penampilan bagus dalam satu pertandingan belum cukup untuk menjamin tempat dalam tim.

Konsistensi latihan dan kerja keras tetap menjadi faktor penting agar para pemain bisa mendapatkan kepercayaan pada pertandingan selanjutnya.

"Saya senang melihat performa beberapa pemain, dan sekarang yang terpenting adalah para pemain yang mendapatkan menit bermain ini terus bekerja keras dalam latihan agar bisa menjadi solusi untuk laga-laga selanjutnya," pungkas Tavares.

Pesan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi para pemain untuk mempertahankan performa setelah kemenangan atas Western Australia Football Team.

Persaingan internal diharapkan semakin kompetitif karena setiap penggawa mempunyai peluang memperjuangkan tempat dalam susunan pemain utama.

Bagi Persebaya Surabaya, kemenangan 4-3 ini memberikan manfaat lebih luas daripada sekadar menambah hasil positif dalam pertandingan persahabatan.