Lowokwaru 3 Pertahankan Gelar MLSC Malang, Adelice Cetak 9 Gol di Final!

JawaPos.com – Adelice Maureen Hanum Faisal mencetak sembilan gol saat mengantarkan SDN Lowokwaru 3 mempertahankan gelar juara KU 12 MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Malang Seri 1 2026-2027. Dalam final di Stadion Gajayana, Minggu (15/11/2026), Lowokwaru 3 menang telak 11-0 atas SDN Karangbesuki 2.

Adelice mencetak sembilan gol, sementara dua gol lainnya disumbangkan Nimita Kailla. Kapten Lowokwaru 3 itu juga mengakhiri turnamen dengan koleksi 44 gol.

Pelatih Lowokwaru 3, Hazmi Wardi, mengatakan persiapan dan kerja sama tim menjadi faktor penting dalam mempertahankan gelar.

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"Intinya kemenangan ini berkat kerja keras semua pemain, termasuk Adelice Maureen selaku kapten. Pengalaman Adelice yang baru pulang dari Singa Cup membuat tim lebih enjoy bermain di lapangan," kata Hazmi.

Adelice mengakui pengalaman tampil di Singa Cup 2026 meningkatkan kepercayaan dirinya, terutama saat menghadapi lawan dengan kemampuan dan kekuatan fisik lebih baik.

Sementara itu, gelar juara KU 10 Malang diraih SDN Tunjungsekar 3 setelah mengalahkan SDN Kedungkandang 2 dengan skor 2-0. Gol kemenangan berasal dari gol bunuh diri Amanda Rafania Zahrifa dan penalti Adinda Nur Qomariah.

Di Solo, MLSC Seri 1 2026-2027 melahirkan dua juara baru. MI Raudlatus Sholihin Gemolong menjadi juara KU 10 setelah menang 4-0 atas SD Mangkubumen Wetan. Khaira Tabinda Almahyra mencetak tiga gol dalam pertandingan tersebut.

Adapun gelar KU 12 diraih MIN 9 Sragen setelah mengalahkan SDN 02 Malangjiwan dengan skor 5-0. Lourinda Divya Tera Avantika menyumbangkan tiga gol.

Program Director MilkLife Soccer Challenge, Teddy Tjahjono, mengatakan meningkatnya jumlah sekolah peserta menunjukkan meluasnya minat terhadap sepak bola putri usia dini. MLSC Malang diikuti 1.901 atlet dari 107 SD dan MI, termasuk 15 sekolah debutan. Sementara di Solo, sebanyak 1.143 atlet dari 65 SD dan MI berpartisipasi, termasuk dua sekolah baru.

Head Coach MilkLife Soccer Challenge, Timo Scheunemann, menilai kompetisi tersebut perlu diikuti keseriusan sekolah dalam mengembangkan kemampuan pemain.

"Jangan cuma fokus ke jumlah, tapi bagaimana sekolah-sekolah ini semakin serius untuk mengembangkan bakat-bakat pemainnya karena sudah ada wadahnya lewat MilkLife Soccer Challenge ini," ujar Timo.

Selain kompetisi 7 lawan 7, MLSC Malang dan Solo juga menghadirkan Skill Challenge serta Festival SenengSoccer untuk anak usia 6–8 tahun. Festival nonkompetitif tersebut diikuti 132 siswi dari 27 sekolah di Malang dan 102 siswi dari 21 sekolah di Solo.

Daftar Pemenang MilkLife Soccer Challenge Malang Seri 1 2026 - 2027

Kategori Usia 10

Champion : SDN Tunjungsekar 3

Runner-up : SDN Kedungkandang 2

Semifinalis : SDN Percobaan 2 & SDN Bunulrejo 1

Top Scorer : Khansa Arsyilia Muhtadin - SDN Sawojajar 5 (22 gol)

Best Player : Arysana Kalatha Purwono - SDN Percobaan 2

Best Goalkeeper : Ainiya Faida Azmi - SDN Kedungkandang 2

Fairplay Team : SDN Bunulrejo 1

Kategori Usia 12

Champion : SDN Lowokwaru 3

Runner-up : SDN Karangbesuki 2

Semifinalis : SD Muhammadiyah 4 Batu & SDN 1 Sukoanyar

Top Scorer : Adelice Maureen Hanum Faisal - SDN Lowokwaru 3 (44 gol)

Best Player : Syakila Naura Putri - SDN Sawojajar 6

Best Goalkeeper : Riyada Taqiyya Amera - SD Muhammadiyah 4 Batu

Fairplay Team : SDN 1 Sukoanyar

Daftar Pemenang MilkLife Soccer Challenge Solo Seri 1 2026 - 2027:

Kategori Usia 10

Champion : MI Raudlatus Sholihin Gemolong

Runner-up : SDN Mangkubumen Wetan

Semifinalis : SDN 02 Malangjiwan & SDIT Muhammadiyah Al Kautsar

Top Scorer : Deisya Azzahra Pradana - SDIT Muhammadiyah Al Kautsar (25 gol)

Best Player : Khaira Tabinda Almahyra - MI Raudlatus Sholihin Gemolong

Best Goalkeeper : Allea Shakena Arkadewi - MI Raudlatus Sholihin Gemolong

Fairplay Team : SD Ta’mirul Islam Surakarta