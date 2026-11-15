Timo Scheunemann Sebut MLSC jadi Pondasi Kembangkan Sepak Bola Putri

JawaPos.com - Pelatih Kepala MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Timo Scheunemann menilai kompetisi sepak bola antarsekolah MilkLife Soccer Challenge menjadi pondasi mengembangkan ekosistem sepak bola putri nasional.

"Kalau mengembangkan ekosistem itu pasti, karena semuanya juga harus dari bawah ya," kata Timo ditemui usai pelaksanaan MLSC Malang 2026-2027 Seri 1 di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu.

Menurut dia, pengembangan ekosistem sepak bola putri memang harus dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan dari tingkat paling bawah, sehingga upaya mengembangkan kesiapan calon pemain atau bibit potensial pesepak bola berjalan lebih optimal.

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Meski demikian, dia tak memungkiri keberadaan MLSC tetap harus ditunjang kemauan dari setiap sekolah sepak bola (SSB) memberikan kesempatan bibit pesepak bola putri masuk sebagai peserta didik.

Langkah berkelanjutan itu dinilai akan lebih mematangkan kesiapan pesepak bola muda untuk menapaki jenjang karier profesional.

Semakin banyak jumlah pesepak bola putri maka akan menghadirkan keuntungan terhadap klub profesional dan tim nasional dalam mendapatkan materi pemain tim untuk mengarungi berbagai kompetisi.

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"Seperti pemain yang namanya Adelice baru dari Singapura, dia masuk tim All-Star yang mewakili Malang di Kudus dan dari situ terpilih mewakili MilkLife di SingaCup," ucapnya.

MilkLife Soccer Challenge Seri 1 di Stadion Gajayana diikuti sebanyak 1.901 pelajar putri dengan jumlah 176 tim dari 107 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) dari Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

176 tim dari ratusan sekolah mengirimkan tim pelajar untuk bertanding di kategori kelompok umur 10 tahun dan kelompok umur 12 tahun.

Timo menambahkan, sudah mengantongi 50 nama pemain terbaik yang nantinya akan dikerucutkan lagi hingga berjumlah sekitar 25 pemain untuk mengikuti sesi latihan tambahan atau extra training yang digelar satu minggu sekali.

Sementara itu, Perwakilan Bakti Olahraga Djarum Foundation, Satia Chandra Wiguna, menyatakan rasa optimistis jebolan MLSC ini bisa menembus kompetisi sepak bola putri nasional.

Keyakinan itu didasari pembinaan berjenjang yang dilakukan melalui penyelenggaraan kompetisi sebagai wadah mengembangkan bakat.